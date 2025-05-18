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茭白筍故鄉和鳥嘴潭人工湖上游擬建掩埋場　埔里鄉親組自救會反對

▲埔里鎮反事業廢棄物掩埋場自救會18日於埔里綜合球場成立。（圖／埔里鎮反事業廢棄物掩埋場自救會提供）

▲私人企業擬於埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，居民組成自救會反對。（圖／埔里鎮反事業廢棄物掩埋場自救會提供，下同）記者高堂堯／南投報導

山城埔里鎮素以「好山好水」名聞全國，為中部重要的水源涵養地與農業基地，不過有私人企業擬於該鎮麒麟里興建事業廢棄物掩埋場、掩埋一般及事業廢棄物，居民擔心環境水源和農作遭受汙染，因此組成自救會，呼籲相關單位重視，並要求該企業立即撤回興建計畫。

「埔里鎮反事業廢棄物掩埋場自救會」將於18日早上9點於埔里綜合球場成立，自救會居民表示，埔里終年湧泉不絕，亦是推展永續觀光、食農教育、農村再生與原鄉多元文化的關鍵地帶，麒麟里則位於埔里盆地東側，鄰近仁愛鄉中正村與魚池鄉共和村、烏溪上游南港溪支流鹽土坑溪，為水源涵養重要地區；另全埔里約有1800公頃茭白筍田，佔全國85％、產量更佔全國9成，近半面積仰賴南港溪沿線的珠子山圳、南烘圳、牛相觸圳灌溉，全鎮自來水也由自來水公司開鑿地下深井取水，非自來水供應區居民亦仰賴自接井水、山泉水，才能滿足日常所需。

▲埔里鎮反事業廢棄物掩埋場自救會18日於埔里綜合球場成立。（圖／埔里鎮反事業廢棄物掩埋場自救會提供）

不過居民近來才得知允捷事業股份有限公司計劃利用當地水頭段1018-68等32筆土地興建事業廢棄物掩埋場，面積約24.62公頃；據縣府環保局說法，掩埋物包括焚化爐飛灰固化物，總量將高達245萬立方公尺，且未對地方詳細說明即進入環境影響評估程序，引發居民強烈質疑與不滿。

▲埔里鎮反事業廢棄物掩埋場自救會18日於埔里綜合球場成立。（圖／埔里鎮反事業廢棄物掩埋場自救會提供）

自救會認為，一旦掩埋場污水滲漏、崩塌或廢棄物外溢，不僅污染水源，整個生態環境也將面臨無法挽回的破壞、危及全埔里民生用水與農業安全，甚至禍延其他鄉鎮、縣市：因南港溪下游即烏溪，流經國姓鄉至草屯鎮，以及烏溪鳥嘴潭人工湖，每日有25萬噸的水要供應彰化、草屯地區近百萬人飲用，水質安全更不容草率，在上游興建大型事業廢棄物掩埋場，無疑就是環境安全的不定時炸彈，基於廣大民眾用水安全與重要農業經濟命脈，居民將全力抗爭與反對到底。

自救會訴求如下：1、堅決反對埔里鎮設置事業廢棄物掩埋場；2、埔里鎮公所、南投縣政府、中央環境部、經濟部、農業部等相關主管機關堅定保障鄉親民生、農業用水安全與環境永續；3、埔里是我們世代生活的土地，乾淨的水、安心的食物與健康的生活，是我們對未來的承諾，讓我們共同守護埔里的好山好水與子孫的未來。

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