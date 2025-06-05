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芒種後凶殘「大耗星」爆發！命理師警告「4生肖」：恐陷財務黑洞

（示意圖／Pixabay）

▲芒種過後，4生肖易受「大耗星」影響，導致財務上的損失。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今（5）日是二十四節氣中的「芒種」，也迎來大耗星報到，命理專家姚本軍老師指出，在紫微斗數中，大耗星象徵資源大量流失，不單單是破財那麽簡單，更像是一種「用掉的命運安排」，但也不完全是負面，也代表「必須支出的投資」。姚本軍老師點出4生肖的人在大耗星影響下，容易陷入努力很多結果卻很少的財務黑洞中。

●生肖馬

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屬馬者在大耗星影響下，面臨身心與財務雙重破口」，容易衝動投資，或因情感方面及虛榮心作祟而有不當決策，使花費超出能力的金額。有時你是為了證明自己的價值而「自願」付出，但這些付出可能並不會換來預期的認同與成果。

這期間會特別有一種「付出越多、越覺得空虛」的感覺，仿佛不論再怎麼努力，都無法換來實際的金錢成長。因此屬馬的人應特別警覺，不宜鋪張、不宜擴張，尤其在理財與合夥上，要保持謹慎與內斂，否則容易陷入財務困境。

●生肖虎

大耗星對於屬虎者來說，意味著事業層面會成為資源流失的主因。這種情況很可能與職場變動、制度調整或工作量爆增有關，可能為了配合組織變動而犧牲個人時間與精神，卻發現最終的利益不如預期，甚至變成消耗戰。更嚴重的是，在職位或職責上背負了不屬於自己的責任，使得原本應該成長的職涯，反而成為拖累財運的所在。

這顯示在2025年芒種節氣後，屬虎者應該更謹慎地看待事業中的「額外任務」，別一味扛下所有責任，也不要為了追求表現而自掏腰包補足資源。只有懂得保留與分配，才能在這波壓力中守住財務基本盤。

●生肖狗

大耗星對於屬狗者在芒種節氣過後，要注意「錢來得慢、去得快」局勢。在財運上可能表面上還算穩定，但實際上的支出卻如同漏水的水桶，無法累積成形。這種耗損可能來自家庭責任、生活需求增加，或是投資方向錯誤而導致虧損。

最需要注意的，因為情面、人情壓力或過度慷慨而掏出不必要的支出，尤其在面對朋友或親密關係時，容易出現「不忍拒絕」的破財現象。你可能會覺得這是一種信任的投資，但結果卻發現對方無法帶來實質回饋。因此屬狗的人應該學會為自己設下財務界限，先顧好自己，再談支持他人。

●生肖牛

芒種過後對於屬牛者而言，這則是在夥伴、部屬、合作關係中的資源失衡所造成的耗損。你會發現團隊中的某些人力配置效率低下，或者原本預期的互助反成了拖累。這也可能發生在與朋友合夥投資、業務共事上，容易出現信任落差、分工不均或責任推託等問題，導致你花了雙倍的精力卻收效有限。在金錢上更要小心「替別人出頭卻自己吞虧」的情形，特別是當你心軟或想扮演「解決者」時，往往就會成為大耗的受害者。

這段時間，屬牛者最重要的是「審人用人」的智慧，要懂得分辨真正有助力的人，並懂得適時劃清界限，才不會因為別人的問題而自己破財。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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