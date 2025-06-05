97家血汗公司名單出爐！這間「工時飆12小時」遭重罰　雄獅也上榜

▲日商「日本信號股份有限公司台北分公司」因勞工加班逾12小時，遭開罰32萬元登罰金之冠。（圖／翻攝自自日本信號株式會社官網）

圖文／CTWANT

血汗公司名單出爐！台北市勞動局今（5日）公布違反《勞動基準法》企業黑名單，4月份共有97家事業單位遭裁處，其中日商「日本信號股份有限公司台北分公司」因勞工加班逾12小時，遭開罰32萬元登罰金之冠。

勞動局今天公布4月份違反《勞動基準法》裁罰結果，罰鍰總金額為498萬元，挨罰金額前5高排行分別為，日商日本信號股份有限公司台北分公司（32萬元）、家福股份有限公司（30萬元）、衛安保全股份有限公司（30萬元）、巨龍保全股份有限公司（18萬元，2張裁處書分別為16萬元及2萬元）、雄獅旅行社股份有限公司（15萬元）。

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勞動局指出，其中「日商日本信號股份有限公司台北分公司」因使勞工每日正常工作時間與延長工作時間超過12小時規定，加上未經主管機關核備，分別遭裁處30萬元及2萬元，合計共32萬元，且這已經是該公司5年內第3次違法。

至於違法主要原因包括，26家「工資未全額給付」、19家「未依法給付平日延長工時工資」、13家「未依法給付休息日出勤之工資」、11家「每7日中未有1例假1休息日」、10家「拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務」。

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