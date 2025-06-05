鴨血其實多是「雞血」？內行曝製造過程：口感才更滑嫩

▲吃麻辣鍋常吃的鴨血，其實雞血成分比鴨血還多。（圖／翻攝自Facebook／廖炯程）

圖文／CTWANT

「鴨血」是許多人吃麻辣鍋時必點的美食之一，不過專業菜販廖炯程就分享，麻辣鍋裡滑嫩的鴨血，其實應該通稱為「禽血」，因為市售大多數標示為「鴨血」的產品，其雞血比例往往比鴨血還高。

廖炯程昨（4日）在臉書粉專發文指出，吃了幾十年的鴨血，其實通通該稱為「禽血」，因為市面上的鴨血製品，通常是雞血、鴨血混合而成，而且雞血含量常常比鴨血還高，所以才被稱作「禽血」。

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為什麼這麼做呢？原因有幾個：鴨血產量不穩定且價格較高，而雞血不僅成本較低，供應量也穩定。此外，2種血液混合後能創造更滑嫩的口感，更符合現代消費者的需求，同時也能降低生產成本，讓這道美味更加平價。他強調，雖然名稱與實際內容有所出入，但這些都是合法合規、衛生可控的食品加工方法。

關於禽血的製造過程，廖炯程表示，現代加工方式已十分嚴謹，從採血時加入抗凝劑防止凝固，到調配雞鴨血比例並添加穩定劑，再經過高溫殺菌成型，最後添加大豆蛋白等凝固劑使禽血凝結。成型後的產品還需經過冷卻才包裝上市。這整套流程確保了禽血塊的衛生安全與滑嫩口感，使其成為麻辣鍋和小吃界的明星食材。

廖炯程特別提到，禽血其實具有驚人的營養價值。它不僅富含鐵質，是「以形補形」的最佳案例，還含有豐富的蛋白質、維生素B群，以及鈣、磷、鋅等微量元素，可說是一種高CP值的營養來源。

對於消費者可能擔心的添加劑問題，廖炯程說明，雖然成分表上會出現多磷酸鈉、聚山梨醇酯等添加劑名稱，但這些都是合法合規、經過安全認證的物質，用於維持食品品質與保存期限。他建議消費者選擇有品質信譽、具食品安全標章的商家產品，就能安心食用。

最後，廖炯程分享了一個有趣的觀點：食用血液並非台灣獨有的飲食文化。他列舉了越南的生血凍、泰國的瀑布牛肉、韓國的血腸、法國的黑色香腸以及英國的黑布丁等例子，說明「吃血」其實是全球各地共通的飲食傳統。他幽默地表示，實在搞不懂為何豬血糕會被列為全球10大怪食物之一。

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