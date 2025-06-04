呂秋遠偷嘴「長得像林智群會有粉絲嗎」本尊：照鏡子，別飄過頭了

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝自呂秋遠FB）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名律師兼網紅呂秋遠私生子風波持續延燒，男方先是公布兩人對話，強調是女方多次告白並主動追求；而孩子生母林女也不甘示弱，將全部對話公諸於眾。然而，對話截圖中，呂秋遠卻說「你覺得我長得像林智群一樣，會有粉絲嗎？」，引來林智群回應。

根據林女的對話截圖，呂表達自己太胖，此時女方給予滿滿的情緒價值，說道「我覺得完美，但你自己喜歡自己的樣子最重要，你不要拿那些靠外表吃飯的人來比，你不是健身教練或藝人，你是靠腦袋。」

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對此，呂秋遠表示，「我也是要靠外表吃飯，謝謝，不然你覺得我長得像林智群一樣，會有粉絲嗎？不是吧？雖然我腦袋也比他好就是了。」

▲四叉貓劉宇（左）、律師林智群（右）。（圖／翻攝劉宇臉書）

針對呂秋遠的言論，林智群4日發文表示，很多律師都覺得自己很帥，其他律師很醜，「呂律師嘴我這個，非常符合他的水準」。

林智群反嗆，呂秋遠竟然以為自己靠臉吃飯，這件事讓他比較訝異，「雖然說有錢帥10倍，粉絲多帥100倍，但偶爾還是去照一下鏡子，別飄過頭了（飄得越高，摔得越重啊）」。

最後，林智群表示，他就是靠臉吃飯才會有10萬粉絲，並澄清網路上的照片並非他，而是紙風車團長李永豐。據了解，林智群時常在臉書針對政治等議題發文，除了偶爾登上政論節目露面之外，鮮少PO出自己的照片。