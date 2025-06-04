李怡貞喊「呂秋遠必須出來擔」　挨轟包庇爛人開嗆：我像他媽？

▲李怡貞認為雙方都有錯。（圖／翻攝自李怡貞臉書）



記者施怡妏／綜合報導

知名律師兼網紅呂秋遠私生子風波持續延燒，小孩生母林沄蓁律師透過「作家H」的直播公開來龍去脈，雙方各說各話。對此，李怡貞律師表示，整起事件兩邊都有錯，而且錯得不輕，不過如果真的要指責一方，「呂秋遠你還是必須出來擔」。

李怡貞在臉書發文，關於呂秋遠私生子風波，認為兩邊都有錯，而且都錯得不輕，但如果要平心而論指責一方的話，呂秋遠還是必須出來擔，「到嘴邊的肉，你跟以往一樣不吃白不吃，但你吃了烙賽，啊你就先吞進去是會怎樣？烙賽一下就好了，當練腸胃啊，鬧成這番田地，一票不相關的人都被扯進去」。

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此外，李怡貞昨（3日）發文，看完生母的直播有很多意見，但想到對方獨自帶小孩，同為母親就不多說什麼了，「權力和金錢本來就是最好的春藥。男的製藥，女的吃藥。藥，總不會是好吃的，春藥清醒後也總是悔悟。而勉強來的關係才需要靠春藥。」

這番言論引起作家H砲轟，「包庇一個爛人到這種地步！這叫做律師！？真的是夠了！」

對此，李怡貞律師在文中強調，一直以來的立場都是「兩邊都有問題」，並喊話呂秋遠，三天內再發一篇文說明，「我真的不是你媽耶， 到底為什麼你的事我要扛啊？ 我連你事務所一杯水都沒喝過耶」。