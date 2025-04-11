淪性奴超過1個月！蘇丹護理人員幫治療　遭武裝士兵輪流性侵

▲蘇丹戰亂近3萬人死亡，快速支援部隊對平民實施有計畫的性暴力攻擊。圖中人物並非新聞當事人。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

國際特赦組織10日針對蘇丹內戰刊出報告指出，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）對平民實施有計畫的性暴力攻擊，透過性侵、殺害、酷刑恐嚇當地居民，受害女性在家人親友面前遭性侵，有的人淪為性奴長達一個多月，還有人的孩子只因反抗暴虐行徑遭活活打死。

2023年4月中旬，蘇丹武裝部隊（SAF）與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）之間的致命衝突爆發，至今造成全國近3萬人死亡，超過1400萬人流離失所。戰亂爆發至今，多名倖存者除了家園被毀，還遭受巨大身心創傷，讓受害者在家人面前遭性侵似乎是RSF為了造成心理傷害所採取的手段，且任何企圖干預的人都會被毆打或當場處決。

30歲母親哈米達（Hamida，化名）就是其中一名性暴力受害者，她透露，當時有4名RSF成員闖入她家中，其中一名男性想要性侵她，還放話「如果妳拒絕，我就要性侵妳女兒」，結果其中3人當著孩子的面，輪流性侵哈米達。她說，事後她並沒有去任何醫療機構，因為「我不想讓任何人知道這件事」。

另外一名32歲女子也遭到RSF武裝成員性侵，且當著她11歲兒子的面。當時兒子大吼「離我媽媽遠點」，但遭對方用槍托擊中背部受傷，17天之後過世。這名女子還透露，就因為這次的性侵事件，她後來懷孕產下一名男嬰。

▲這場衝突已經過去近2年，反人類罪證據大量湧現。（圖／達志影像／美聯社）

42歲男子透露，他曾經想要阻止RSF成員性侵他的妻子，但對方卻朝妻子開槍，當場奪走愛妻性命，他被狠狠毆打直到昏過去，甚至還有另一群士兵過來性侵他的家人，直呼「那是我一生中最黑暗的一天」。

還有一名女護理人員在家中遭RSF成員綁架，強逼她為受傷的人治療，接著遭到10多人性侵，並關入醫療中心，淪為這些士兵的性奴，也因為當時剖腹產傷口尚未痊癒，一度流血失去意識，直到45天之後才獲釋。

除了性暴力事件之外，RSF也被控針對蘇丹西部馬薩利特人（Masalit）進行種族滅絕。這場衝突已經過去近2年，反人類罪證據大量湧現。國際特赦組織指出，世界必須採取行動制止RSF的暴行，阻止武器流入蘇丹，向領導層施壓終止性暴力，追究包括高階指揮官在內犯罪者的責任。