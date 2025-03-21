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內戰2年首收復失地！　消息：蘇丹政府軍已完全控制喀土穆總統府

▲▼蘇丹爆發內戰至今已過2年，圖為蘇丹陸軍總指揮部大樓留有砲擊痕跡。（圖／路透）

▲蘇丹爆發內戰至今已過2年，圖為蘇丹陸軍總指揮部大樓留有砲擊痕跡。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

蘇丹電視台與軍方消息人士指出，蘇丹政府軍已在21日完全控制位於首都喀土穆（Khartoum）的總統府，這是該國自爆發內戰2年以來最重大的進展之一。目前，軍方正在總統府周邊展開掃蕩行動，追捕準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）的成員。隨著政府軍持續推進，蘇丹可能面臨更嚴重的領土分裂危機。

據路透社報導，RSF自2023年4月與政府軍爆發衝突以來，迅速奪取了總統府及喀土穆大部分地區，但政府軍近幾個月持續反攻，沿著尼羅河緩慢向總統府推進，最終奪回相關戰略據點。

現在，RSF依舊控制著蘇丹西部、喀土穆及鄰近的恩圖曼（Omdurman）地區，並試圖接管政府軍在達佛（Darfur）的最後據點「埃爾法希爾」（El-Fasher）。

報導稱，政府軍此次奪回總統府的行動可能加速其對蘇丹中部的全面掌控，並進一步強化雙方對該國東西部地區的分裂態勢。然而，無論是政府軍還是RSF，雙方都未表現出願意談判的跡象，矢言將繼續戰鬥，以爭奪蘇丹剩餘的控制權。

蘇丹內戰源於政府軍與RSF之間的權力鬥爭，最初的衝突發生於蘇丹計劃向文人政府過渡的過程中。截至目前為止，這場戰爭已導致數十萬人流離失所，經濟崩潰，而外界的調停努力收效甚微。隨著政府軍奪回總統府，蘇丹內戰恐將進一步惡化，局勢發展仍待觀察。

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