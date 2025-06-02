女大生遭愛犬咬嘴！上唇超過1/3缺損　3階段手術讓她重拾笑顏

▲台中20歲妙齡女遭到家中愛犬咬傷嘴唇，造成顏面撕裂傷，緊急送醫急救。（圖／台中大里仁愛醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名20歲張姓女大生日前遭到家中愛犬咬傷嘴唇，造成上唇超過三分之一缺損，嚴重影響外觀與口唇功能，當晚緊急送至大里仁愛醫院急救，醫師先進行傷口清創，之後由整形醫師擬定三階段手術重建計畫，最後終於順利修復唇部缺陷，不僅恢復面部協調性，也讓她重拾笑容與自信。

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▲大里仁愛醫院醫療團隊智定三階段手術，協助女大生重展笑顏。（圖／台中大里仁愛醫院提供）



整形外科醫師楊佳叡指出，手術分為三個階段：第一階段於少女受傷當晚即進行傷口清創，清除壞死與污染組織，穩定傷口；第二階段在兩週後，由顱顏團隊施行皮瓣轉位手術，自下唇中央取對稱皮瓣移植至上唇缺損處；第三階段再於兩週後進行皮瓣分離手術，使上下唇恢復獨立功能。所幸歷經三階段手術後，女大生復原狀況良好，唇部外觀自然、功能穩定，也露出久違的自信神情與微笑。

▲大里仁愛醫院整形外科醫師楊佳叡表示，是顏面咬傷，建議交由整形外科專業評估與治療，以減少疤痕與功能障礙的後遺症。（圖／台中大里仁愛醫院提供）

楊佳叡也提醒，民眾若不慎遭狗咬，應儘速以大量清水沖洗傷口、壓迫止血，並盡快就醫由專業醫師清創，以降低感染、破傷風及狂犬病等風險。特別是顏面咬傷，建議交由整形外科專業評估與治療，以減少疤痕與功能障礙的後遺症。