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搶攻高齡商機　東森購物攜手華陀亮相高齡產業博覽會

搶攻高齡商機 東森購物攜手華陀亮相高齡產業博覽會　（圖／東森購物提供）

▲東森購物日前舉辦新品發表會，公開多項以天然成分為基礎、結合學術研究成果的全新健康產品。左起臺大東森生技暨生醫研發中心主持人陳彥榮教授、華陀董事長朱溥霖及購物專家斯容。（圖／東森購物提供）

消費中心／綜合報導

東森購物瞄準高齡營養市場，攜手合作夥伴華陀扶元堂，參展2025年8月8日至10日於台北世貿一館舉辦的「高齡健康產業博覽會」，主打專為中高齡設計的營養保健產品「活泉系列」，包括「秘活の泉安瓶」與「新世代活泉膠囊」，訴求由內而外調整體質、調節生理機能，展現東森購物搶攻銀髮健康市場的積極布局。

東森購物表示，台灣已正式邁入超高齡社會，如何協助熟齡族群維持活力與健康，是近年保健品選品的重要方向。「活泉系列」結合台灣大學幹細胞與再生醫學實驗室歷時五年的產學合作成果，並經第三方檢測通過，產品不含賀爾蒙與藥物殘留，並獲得SNQ國家品質標章肯定，品質與安全性備受信賴。

為協助消費者更輕鬆落實健康保健，東森購物近年積極引進具科研基礎與便利劑型的熟齡營養產品，透過與品牌夥伴緊密合作，打造貼近日常、實用有效的健康補給方案。「活泉系列」即是一款整合科學設計與生活便利性的代表性商品。

華陀扶元堂表示，「活泉系列」針對熟齡族群常見的需求，設計出涵蓋七大方向的全方位營養補充，內容包括幫助消化、滋補強身、增強體力、促進新陳代謝、營養補給、健康維持等功能。其中，「秘活の泉安瓶」採用高吸收劑型，適合早晨空腹即飲；「新世代活泉膠囊」則主打便利攜帶，方便日常補充。

此次展會現場，東森購物與華陀扶元堂也將共同設置體驗專區，透過產品展示與諮詢互動，協助民眾深入了解活泉系列的使用方式與保健理念，提供中高齡族群了解何謂真正的「精準熟齡營養保健方法」。

華陀扶元堂進一步指出，「活泉系列」象徵品牌對熟齡健康的全方位承諾，不只是日常保健，更是生活品質的升級，也期待透過東森購物的推廣平台，讓更多人認識這款融合科研成果與天然植萃的創新保健選擇。

【展會資訊】
展會名稱：2025高齡健康產業博覽會
展期：2025年8月8日至10日
地點：台北世貿一館
※更多產品介紹請見：https://www.taiwan-healthcare.org/hats/zh/product-detail.php?id=0svgzjag9pssx4pu

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