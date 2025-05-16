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全球首賣！新款「PP塑崩打卡褲」　5／17東森購物34台登場

全球首賣! 新款「PP塑崩打卡褲」5/17東森購物34台登場（圖／東森購物提供）

▲「PP塑崩打卡褲」結合機能布料與時尚設計，新品上市於5月17日（六）晚間10:40在東森購物34台全球首賣，並同步推出限時優惠組合。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

今年夏天，一條褲子就能啟動你的顯瘦模式！由藝人林美秀、作家吳淡如代言的PP石墨烯塑崩褲曾創下單年台灣熱銷6萬件、全球破百萬件佳績。今夏PP品牌再推話題新品，歷時三年研發的「PP塑崩打卡褲」於5月17日（六）晚間10:40在東森電視購物34台全球首賣，並同步推出限時優惠組合，這次全新打卡褲延續機能核心，主打結合時尚剪裁與機能布料，這款褲子兼具修飾、穿著舒適與活動時排濕等特色，讓日常穿搭也能展現俐落線條，輕鬆兼顧造型與實穿機能，搶攻全球市場，預期將再掀起搶購熱潮。

成功外銷歐美日韓　2025新款「打卡褲」全球期待
PP石墨烯塑崩褲成功外銷歐、美、日、韓，新一代2025年款「打卡褲」在全球市場備受期待。搶在今年夏季前推出的「PP塑崩打卡褲」，歷經3年研發、上百次打版測試，正式登場。新款採用雙層編織的四向彈性布料，結合石墨烯的超導性與遠紅外線特性，搭配內含天然礦物的打卡紗設計，穿著時能帶來貼膚包覆感與體感變化，打造更輕盈俐落的穿搭體驗。實測顯示，30分鐘內可感受爆汗狀態，布料同步具備良好的排濕功能，即使大量活動後也不易產生濕黏感，是本次機能升級的一大亮點。

站著能瘦、坐著能瘦、躺著也能瘦……想看起來瘦，卻又不想太費力，這幾乎是多數女性共同的願望。為了實現「被動式顯瘦」的概念，PP團隊將原本應用於航太與特殊領域的複合材質導入紡織布料設計，讓運動褲兼具造型與機能，開創超級「顯瘦褲」新時代。

全球首賣! 新款「PP塑崩打卡褲」5/17東森購物34台登場（圖／東森購物提供）

▲▼PP塑崩打卡褲全新登場，由林美秀與吳淡如攜手代言。

全球首賣! 新款「PP塑崩打卡褲」5/17東森購物34台登場（圖／東森購物提供）

顯瘦材質大突破　舒適排濕、輕盈顯線條
PP塑崩打卡褲採用雙倍石墨烯與機能打卡紗材質，雙層編織的四向彈性布料貼合肌膚，穿上後可感受布料與肌膚貼合所帶來的微熱感與舒適反應，品牌稱此為『打卡設計』。實測顯示，約30分鐘內可感受爆汗狀態，且得益於打卡紗優異的排濕設計，即使活動量大也能維持乾爽舒適，展現穿著體驗上的明顯升級。設計上採用六分褲長，恰好落在小腿肚上方，巧妙露出視覺上最纖細的部位；搭配色彩心理學中具收縮效果的經典黑色，達到視覺拉長比例與修飾效果。結合機能材質與精準剪裁，打造猶如「輕啟修身模式」的穿著感受，讓人輕鬆展現小一號的線條感。對於沒有時間運動的現代人，是一種隨時啟動的輕機能選擇；對經常運動的人來說，彈性與包覆兼具的設計，讓每個動作更穩定、更俐落。

全球首賣! 新款「PP塑崩打卡褲」5/17東森購物34台登場（圖／東森購物提供）

▲PP品牌歷年推出機能褲系列廣受好評，林美秀與吳淡如代言四年不間斷，熱銷累計創下台灣單年6萬件、全球破百萬件銷售佳績。

林美秀、吳淡如連續4年力挺代言
「PP塑崩打卡褲」連續四年由藝人林美秀與作家吳淡如代言推薦，兩人均表示親身體驗感受良好。林美秀分享：「我拍戲、排練、通告奔波，真的很難維持運動習慣，但只要穿上打卡褲，活動時會覺得身體更有動力，真的有差！」吳淡如則表示：「PP的褲子是我穿過最有感的，舒服又合身，是我推薦給閨密、女兒與粉絲的私藏單品。」品牌強調，這款褲子以「站著、坐著、甚至躺著」皆能自在穿搭為設計理念，將原應用於航太與特殊領域的材料導入服飾設計，創造全新生活機能服飾體驗，實現女性對「穿得好看又舒適」的期待。

PP塑崩打卡褲融合機能布料與時尚剪裁，打造舒適又顯線條的穿搭新選擇。全球首賣鎖定5月17日（六）晚間10:40，東森購物34台限時登場，錯過不再，今夏話題新品不容錯過。

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