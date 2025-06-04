75%看壞下半年景氣！關稅戰衝擊消信心　民眾先省美容娛樂支出

▲調查顯示，民眾看壞景氣下，將先削減美容娛樂消費支出。（示意圖／免費圖庫Pexels）



生活中心 /台北報導

美國總統川普對主要貿易夥伴課徵對等關稅，台灣民眾面對未來可能的關稅調整，消費信心普遍低迷。根據東方線上5月調查，高達75.3%的受訪者看壞下半年景氣，首當其衝調整的是休閒與療癒型支出，例如美容保養、彩妝、外送餐飲及藝文娛樂等皆列入削減範圍。

根據東方快線網路調查，在關稅可能帶來的後續效應中，72.8%的民眾將「通膨與物價上漲」列為最憂心的議題，接著是「股市動盪」（55.5%）與「匯率波動」（44.9%）。其中，40代以上族群對金融市場變化尤為敏感，憂慮程度遠高於年輕世代；而20代有15%的受訪者表示對相關議題毫無擔憂，顯示年輕人對經濟壓力的感知較為鈍化。

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▲消費意願調查。（圖／東方線上集團提供）



在整體消費表現方面，超過半數的受訪者（50.8%）表示消費意願下降，其中50至60歲以上族群的支出調整最為明顯，分別有56%與58%表示將縮減開銷。年輕族群則展現出截然不同的態度，僅41.1%表示消費意願下降，甚至有部分20代受訪者計畫趁勢增加消費。

在消費調整策略上，61.8%的民眾選擇停止非必要消費，53%減少購買頻率與數量，另有52%與45.1%分別轉向更便宜的品牌或通路。年齡層的差異也十分明顯，60代族群擁抱「斷捨離式消費」，而40至50代則更偏好以替代品牌或通路的方式應對價格波動。

消費者在面對壓力時，首當其衝調整的是休閒與療癒型支出，例如美容保養、彩妝、外送餐飲及藝文娛樂等皆列入削減範圍。然而，餐飲消費展現高度韌性，無論是日常三餐或親友聚餐，皆保留在消費者的支出清單中，體現台灣「民以食為天」的文化特性。

▲消減花費項目。（圖／東方線上集團提供）※點圖放大



此外，高單價娛樂、旅遊及教育等具延後性或長期價值的消費項目也成為優先刪減的對象。不同世代的消費取捨差異顯著，20代刪減美容彩妝與外送餐飲，但保留進修預算；30歲至49歲壓縮手搖飲、娛樂與外食開銷，以平衡家庭財務壓力；熟齡族群則削減旅遊與服飾，但堅守生活必要支出。調查也顯示，45.5%的消費者願意提高購買二手商品的意願，其中年輕族群接受度最高，而熟齡族群則態度保守，超過四成表示拒絕購買二手商品。

關稅可能推升商品價格，調查指出，84.5%的受訪者可接受漲幅在10%以內；僅12.5%能容忍20%以內的調漲，而超過此門檻的僅佔3%，顯示消費者對價格上漲的容忍度有限。東方線上分析，一旦價格超過消費者的心理紅線，將進一步壓縮整體消費意願。

▲消費意願變化。（圖／東方線上集團提供）※點圖放大



東方線上表示，面對關稅可能帶來的衝擊，台灣民眾普遍以保守態度應對，優先削減非必要支出，並展現世代間消費心理的差異。品牌業者若能藉此洞察消費者行為，採取分眾策略並避免大幅調漲價格，可望在關稅壓力下保持市場競爭力。

此調查為東方線上消費者研究集團進行的網路調查，針對台灣本島20歲至64歲男女進行1000份抽樣問卷，誤差為+3.1%。