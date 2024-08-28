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消費趨勢不買房！　中國年輕人：更重視飲食旅行與精神消費

▲▼看房,買房,房產,購屋,房仲,租屋。（圖／CFP）

▲現代中國年輕人更願意花錢在非買房以外的事物。（圖／CFP）

文／中央社

「2024有意思生活方式報告」調查歸納出現在中國年輕人的消費趨勢，他們更願意花錢在健康飲食與旅行上，重視精神層次的消費，減少在衣服鞋包的支出，並且有超過8成的人今年不打算買房。

中國新聞週刊26日發布「2024有意思生活方式報告」，對7725名中國年輕人的生活方式與消費行為進行調查，他們介於16至40歲、來自全中國不同縣級城市。調查歸納出以下4個中國年輕人的消費趨勢。

趨勢一是「精」，中國年輕人在價格上精打細算，有46.7%的人表示「折扣」是影響購買的主因。但精打細算的同時，年輕人也不願降低生活品質，尤其是在食物上，有73.5%的受訪者表示他們寧願花更多錢，也要吃得健康；其次則是旅行，窮遊逐漸降溫，有36.1%的受訪者認為「出門就不怕花錢」，不願降低旅遊品質。

此外，「精」還包括「精神滿足」，他們在願意增加支出的消費品類上，選擇旅行、學習的比例顯著超過服飾、美容。同時，在減少消費支出人數排名前兩項也是服飾、美容（依序為45.8%、35.2%），顯示年輕人對於消費的精神滿足體現出強烈的自我關照。

趨勢二是飲食的天花板越來越高，雖然今年中國餐飲市場「捲價格」，降價或推出促銷套餐等動作明顯，年輕人也確實重視CP值，但年輕人對食物要求的「天花板」也越來越高，除了上述提到的「吃得健康」之外，菜品口味、食材品質、消費價格是3個選擇餐廳時主要考慮因素，依序占71.6%、60.9%、50.3%。

趨勢三是旅行目的地變「小」，體現在三方面，一是小眾目的地受青睞，有超過4成受訪者表示偏愛中國小眾旅遊景點。二是出遊半徑小，不想再出遠門，市區內旅遊的Citywalk爆紅。三是縣城等小地方成為今年旅遊目的地「黑馬」，有29.4%受訪者偏愛縣城、小城旅遊。

中國旅遊服務平台「飛豬」數據顯示，貴州六盤水、海南陵水黎族自治縣等地，旅遊預訂量同比去年平均成長速度達2倍。運城、畢節、衢州等「小城」也受到關注，既能提供遊客舒適的體驗，又保有部分野蠻生長的小城特色，樸實的物價也能減輕旅行經濟負擔。

趨勢四是不買房了，有8成受訪者表示今年「不打算購房」，其中有34.6%是無房的受訪者，而今年已買房或計劃買房的人僅占7%。調查也發現，無房的人，把更多錢花在旅行、服飾鞋包、閱讀／演出／展覽等精神消費以及人際維護等社交支出上。有房的人則更關心「房間內」的消費，比如育兒/母嬰、家電及家居等日用品等。

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