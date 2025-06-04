藍營嗆下次友邦來要潑水？　馬紹爾總統：下雨在馬紹爾群島是吉兆！

▲總統賴清德3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨日早上以隆重軍禮歡迎馬紹爾共和國總統海妮訪台，但在典禮舉行期間大雨襲來，導致賴和海妮冒雨檢閱三軍儀隊，外交部長林佳龍則稱，雨水是上天的祝福。引起藍營砲轟，國民黨桃園市議員凌濤更酸，會不會有友邦相信林佳龍的鬼話，下次見面就潑水叫做祝福？然而，據轉述，海妮並不認為雨中閱兵有不妥，她更表示「下雨在馬紹爾群島是吉兆」。而有黨政人士指出，凌濤去年訪美對外交人員耍官威，現在又斷章取義、恣意曲解邦交國傳統文化，「這就是國民黨新生代議員評論外交事務的水準？」

凌濤今批評，總統府聲稱有雨備，但沒有使用，不使用的理由為何？林佳龍既然說淋雨是祝福，會不會有友邦相信林佳龍的鬼話，下次見面就潑水叫做祝福？

對於藍營砲轟，與會人士指出，賴總統和海妮總統軍禮時突然降雨，現場雨勢並不大、時間也不長，且循慣例在軍禮儀節過程中不宜撐傘，典禮均順利進行，現場氣氛也並未感覺有不妥之處。

該人士並補充，昨日的活動照既定規劃流程順利進行，也的確有雨備方案，惟活動前20分鐘戶外仍無雨，因此選擇晴天方案，加上為了行進動線拍攝需要，現場拆除雨備的舞台，沒想到軍禮開始後大雨突來，無法臨時更換。而過去在前總統馬英九、陳水扁時期也都曾發生軍禮期間遇雨的情況，也並未撐傘。

涉外官員則表示，海妮總統訪團心情未受影響，氣氛正面歡欣。據轉述，海妮並不認為雨中閱兵有不妥，她更表示「下雨在馬紹爾群島是吉兆」。

對於凌濤批評活動儀節，黨政人士表示，凌濤去年訪美參與共和黨全國代表大會期間就曾爆出對駐外代表處耍官威、逼迫陪團外交人員喝酒等負面新聞，現在又斷章取義拿友邦元首訪台當揶揄素材、恣意曲解邦交國傳統文化，甚至拿「潑水」不當類比，暴露對外交事務的輕率無知，「這就是國民黨新生代議員評論外交事務的水準？」素質令人直搖頭。

