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嘉義白車連撞路邊3車！酒駕女不顧車頭爛毀...慢慢倒車開溜

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義市西區福容大飯店旁巷子內，昨晚突然傳出巨響！原來是一輛白色轎車突然撞上到停在路邊的小貨車，由於撞擊力太大，小貨車又往前衝撞前面的白色休旅車及黑色賓士休旅車，隨後肇事車輛緩慢倒車，逃離現場。警方循線追查，發現該名肇事女車主酒駕，依公共危險罪嫌送辦。

▼酒駕女撞路邊停放的小貨車，小貨車再撞前車，共4車受損。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼酒駕女撞路邊停放的小貨車，小貨車再撞前車，共4車受損。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，一輛白色轎車行駛於福容大飯店旁巷子時，突撞上停在路邊的小貨車，小貨車又往前衝撞前面的白色休旅車及黑色賓士休旅車。根據現場影片顯示，肇事車輛撞擊後，還卡在小貨車車尾，只見該車主先緩緩倒車，引擎蓋掀起、車頭半毀，駕駛不顧車牌還掉在事故現場，直接駛離現場，並將車輛棄置在2公里外的釣蝦場停車場後，人就不見蹤影。

▼酒駕女車主的車頭也全毀。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼酒駕女撞路邊停放的小貨車，小貨車再撞前車，共4車受損。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方循線追查到該名肇事女車主，發現她酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦。受害的3名車主都很傻眼，只能先聯絡保險公司理賠，賓士休旅車主估計，維修費至少10、20萬跑不掉，語氣相當無奈。

▼受害車主們的車子無故被撞，都相當無奈。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼酒駕女撞路邊停放的小貨車，小貨車再撞前車，共4車受損。（圖／記者翁伊森翻攝）

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