男三度酒駕欠罰款121萬　澎湖透天厝老家慘被拍賣

▲陳男積欠交通罰鍰121萬餘元，其位於澎湖馬公的房子遭到拍賣。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

澎湖一名陳姓男子因無照駕駛、多次酒駕，欠下121萬餘元的罰款，而他名下位於澎湖馬公的透天厝，也被法務部行政執行署高雄分署進行拍賣，吸引4組買家競標，最後以高於底價一成的301萬8000元拍定，陳男將因為酒駕連房子都沒了。

法務部行政執行署高雄分署3日舉行「123聯合拍賣會」，此次所拍賣不動產中，最搶手的澎湖馬公透天厝共吸引4組人馬競標，該房產為陳姓義務人所有，陳男多次無照駕駛、酒駕，遭高雄區監理所澎湖監理站裁罰逾121萬元的罰鍰，並移送高雄分署執行，最後以溢出底價一成多的301萬8000元賣出，陳男所欠繳的罰鍰可全數繳清。

據了解，陳男至少有3次酒駕記錄，最大兩筆罰款分別為36萬和54萬，但他都沒有繳，加上無照等罰單，累計欠繳金額高達121萬餘元，而陳男目前也住在這間遭拍賣的房子裡，日後恐將被迫搬離。

高雄分署呼籲，遵守交通安全法規，人人有責，建置安全友善的用路環境，需要大家同心協力配合，高雄分署對於各種類型的交通違規罰鍰案件，不論金額大小，均將持續深化執行，尤其對於惡意漠視交通法規之違規慣犯，高雄分署列為重點執行，以杜絕違規人蓄意拖欠罰鍰及漠視其他用路人權益的心態。