騎電動滑板車自摔被抓包酒駕　她噴警辣椒水再加一罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）去年10月間酒後騎乘電動滑板車自摔，被警方攔檢盤查，確認有酒駕行為，沒想到她被帶回派出所之後，竟對警員噴辣椒水，反而再加一罪。台南地院法官日前審理之後，依法判處小芸有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲電動滑板車屬於動力機械，一旦使用者酒測值超標，同樣算酒駕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸去年10月間先是在某音樂會館飲用啤酒，卻未等待體內酒精成分消退，便騎乘電動滑板車離開，她行經台南市中西區民生路與新美街口時，因自摔被警方攔檢盤查，經酒測，吐氣所含酒精濃度達每公升0.75毫克。

接著，警方將小芸帶回派出所，她卻手持辣椒水噴霧劑朝其中一名警員臉上噴灑，導致該名警員左眼結膜炎。

台南地院法官認為，小芸明知不能酒駕，仍在酒後騎乘電動滑板車行駛於道路上，輕忽公眾交通安全，又在受到警方盤查時，朝警員噴辣椒水，蔑視公務執行的莊嚴性，妨害國家公務執行。

法官表示，考量到小芸已經坦承犯行，最終依吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑2個月，另依犯對依法執行職務公務員施強暴罪，判處有期徒刑4個月，合併應執行刑期為5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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