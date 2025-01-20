台科大工程館實驗室遭竊　變裝賊偷研究生筆電、硬碟被逮

記者張君豪／台北報導

北市大安區台科大工程館實驗室去年12月14日驚傳竊案，一名身穿淺色外套、戴口罩的蒙面男子在凌晨1時許闖入該校工程館3樓實驗室竊取實驗室內的2台筆電及硬碟、主機板、處理器、顯示卡等14項電腦硬體，經研究室學生清點損失約達9萬餘元，研究生向警方報案求助。

▲戴姓竊嫌偷竊過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方調閱監視器後，發現一名中年男子變裝後行竊，得手後開車離去，追查犯嫌座車等相關資料，鎖定家住北市中山區大直附近的戴姓男子（64歲、經查有竊盜前科）涉案，警方1月8日向台北院檢申請拘票、搜索票後到中山區大直戴嫌住處搜索，當場查扣台科大研究生遭竊的筆電和電腦硬體，並將戴嫌帶返警局偵辦。





戴嫌坦承涉案，表示當時因在台科大校園內閒晃，發現室內有筆電等高價3C物品才會臨時起意，開窗爬入工程館3樓實驗室內行竊，雖然過程中他變裝穿上外套、戴口罩避免被監視器拍下，但仍逃不過警方追查。警詢後將全案依觸犯竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安警方呼籲，年關將近，民眾對於個人財物應妥善保管提高警覺，避免讓有心人有機可趁；大安分局將全力維護轄區治安、並加派警力巡邏校園、遏止是類犯罪發生。





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