台科大推出全新選課系統　揭密10年學長姐跨領域修課熱點

▲台科大建置選課推薦系統，解決學生選課煩惱。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

大學生常因必修、選修、跨領域課程的選擇而苦惱。為解決學生問題，台科大推出一項嶄新的選課推薦系統，了解自己主修系的學長姐們在過去5年、10年的選課狀況，還能查詢主修系學生常跨領域選修的課程以及熱門輔系、雙主修和學分學程的選課傾向，解決學生的選課困擾，更帶領學生作為跨領域學習與探索職涯發展的新工具。

包括台大系統等5所大學，昨（23日）起已經開始放寒假，但緊接著馬上就進入惱人的選課大戰。不少大學生都有選課的困擾，台科大推出嶄新的選課推薦系統，結合近10年的學生修課歷史資料，為同學提供客觀、便利的選課參考工具。

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台科大教務長陳素芬表示，台科大建置的選課推薦系統，不僅讓學生可以了解自己主修系的學長姐們，在過去5年或10年的選課狀況，還能查詢主修系學生經常跨領域選修的課程，以及熱門輔系、雙主修和學分學程的選課傾向。透過這些課程依照選課熱門程度和學期別進行排列，讓資訊一目了然，成為學生選課的重要依據。

陳素芬進一步說明，學生選課不僅是為了完成學分，更是探索自我與跨領域學習的重要過程。大學擁有跨領域學習最好資源，鼓勵同學們可以了解不同科系、不同領域的課程，探索自己想要學習的、喜歡的知識。而選課推薦系統不僅可以帶領同學了解本科系課程地圖，更可以了解本科系常見的跨領域方向，引領探索自己的喜好。

台科大學生張郁欣也表示，這個系統幫了自己很大的忙，以前選課時總是無從下手，現在只需要點擊幾下，就能看到學長姐們曾經選過什麼課，搭配課程地圖，了解不同課程對未來的工作或學術發展有幫助。更重要的是，可以知道每門課的熱門程度，並進一步結合選課系統查詢每一堂課的授課內容大綱與規定，挑選最適合自己的課程。