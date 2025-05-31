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工人除草跌進日月潭頭社水庫　警消搜尋50分鐘...救起已死亡

▲▼ 南投縣魚池鄉日月潭頭社水庫今(31)日發生溺斃案件 。（圖／記者高堂堯翻攝）　

▲ ▼南投縣魚池鄉日月潭頭社水庫今(31)日發生溺斃案件 。（圖／記者高堂堯翻攝）　　　

記者高堂堯、潘鳳威／南投報導

南投縣魚池鄉日月潭頭社水庫，今(31)日上午發生一起溺斃意外，一名除草工人作業中不慎跌落頭社水庫水中。警消獲報趕抵現場搜尋，但將工人救上岸時已失去生命跡象，經現場救護人員施以心急救仍回天乏術，在家屬表示不願送醫急救後，遺體交由家屬與警方處理並調查工人落水原因。

▲▼ 南投縣魚池鄉日月潭頭社水庫今(31)日發生溺斃案件 。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局第二大隊日月潭分隊今日上午10時許接獲通報，指稱魚池鄉日月潭頭社水庫右側道路約300公尺處，一名工人除草時不慎跌落水庫。立即派遣10名警消、11名義消參攜帶水域裝備及各項搜救器材趕赴現場。

警消抵達現場後，向報案人了解落水地點及現場情況，隨即於上午10時52分下水進行搜救，但因水庫水下能見度極低，僅約一隻手臂距離可視，未能發現工人蹤跡及相關物件。

▲▼ 南投縣魚池鄉日月潭頭社水庫今(31)日發生溺斃案件 。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防人員於11時33分進行第二次潛水搜救，在距離岸邊約6到10公尺的地方發現除草機，並11時38分成功尋獲溺水工人，隨即將其拉上岸，但工人已失去呼吸心跳，現場警消人員立即對其施以心肺復甦術，但仍無生命跡象，工人家屬表示不願急救並拒絕送醫，後續由警方接手處理相關事宜。

日月潭分隊呼籲民眾，從事水域相關工作時應多加注意安全，確保人員及裝備防護，以降低此類事故發生的風險。

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