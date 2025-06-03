只需眼神不需言語！　黃國昌曬騎Ubike照：老婆樂見我這麼安靜

▲黃國昌貼出多張騎乘ubike照片。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌，下同）

記者郭運興／台北報導

今（3日）是世界自行車日，民眾黨主席黃國昌則貼出多張騎乘Ubike的照片慶祝，他表示，在「世界自行車日」的清晨，慢騎過城市，這個世界走得太快，偶爾需要單車的速度，可能看得更清楚，騎上班的路途上，汗流得飛快，思緒也減重輕盈。他也提到，自己騎自行車很長一段時間了，當然，老婆是最佳車友，常常一路上前後相伴，只需要眼神，不需要言語，「她應該很樂見我這麼安靜」。

黃國昌表示，昨晚直播時又吃了一顆「健康重組精神百倍粽」，果然神奇，今天一早「蹭」上了Ubike， 雖然龍舟賽後的手臂還是酸的，腳力還行，在「世界自行車日」的清晨，慢騎過這個城市，很有朝氣又心情平靜。

黃國昌透露，自己騎自行車很長一段時間了，有時專心向前，有時享受風景，累積了騎程數，也累積了不少車友，分享秘境路線、以及大腿酸麻的樂趣。

黃國昌提到，當然，老婆是最佳車友，常常一路上前後相伴，只需要眼神，不需要言語，「她應該很樂見我這麼安靜」。

黃國昌說，靜下來，才聽得見自己，這個世界走得太快，偶爾需要單車的速度，可能看得更清楚，騎上班的路途上，汗流得飛快，思緒也減重輕盈。

黃國昌強調，這是自己在單車旅程中獲得的禮物，未來，也會持續的在城市裡漫騎，跟大家分享自行車上的好風景，第一站，開始。

其實早在今年民眾黨「一日北高活動」，就是由黃國昌率領黨公職從土城出發，當時他也表示，要讓主席在裡面可以感受得到，從一個人變成了一群人，會繼續延續柯文哲的北高一日的傳統跟精神，相信主席知道了應該會覺得很高興。

▼民眾黨今年一日北高活動。（圖／記者陳家祥攝）