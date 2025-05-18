小姑「當小三懷孕」住高級月子中心　婆婆逼她一起養！結局更怒了

▲小姑當小三還懷孕了。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

一名人妻抱怨，小姑當小三懷孕，婆婆竟想搬進她家，還要原PO支付產檢、高級月子中心等費用。原PO坦言正在幫婆婆還賭債，認為小姑沒能力就不該生，老公去溝通也無效。如今眼看婆婆母女檔死賴著她不放，加上公司在老公名下，諮詢律師後，原PO只好拿出一間房子給她們暫住。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，小姑介入別人家庭，現在未婚懷孕，婆婆竟要求搬到原PO家裡，認為這樣比較方便照顧，甚至還厚顏開口要她幫付產檢費、生產費，以及高級月子中心。

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聞言，原PO斷然拒絕這無理要求，更好言相勸「真沒錢生就拿掉，不要耽誤孩子。」小姑卻回，這是她的愛的結晶，認為原PO講話太殘忍。

事實上，原PO正在幫婆婆還賭債，自己也不敢妄想生二寶了，怎可能還有閒錢去幫小姑付錢，然而小姑反嗆原PO送養小孩，事後老公去溝通也無效，讓原PO感到心累又心煩。

文章曝光後，網友紛紛質疑婆家吃人夠夠，「幹嘛幫婆婆還賭債」、「關妳什麼事？什麼錢都別出」、「 沒錢生小孩，責任推給妳？妳讓她懷孕的嗎，不拿掉小孩，生下來叫她送養」、「停損點，這個老公不要了吧」、「離婚後負責一個孩子，總比現在負擔一家子還好吧」、「趕快從那家消失，連說都不用說，快逃」。

原PO無奈解釋，婆婆欠債跑路，債主跑來家裡鬧，但因為無法搬家，因此協調每月還款6萬元。由於夫妻倆有經營公司，也是主要的收入來源，但因為公司在老公名下，原PO無法一走了之，諮詢律師意見後，只能先把婆婆、小姑安頓在她婚前所買的房子，來換取公司經營權，「我會努力處理，謝謝。」