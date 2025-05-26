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尪每月給18萬零用錢！她怨太無趣「不會哄」　全場嘆：真不知足

（示意圖／翻攝自pexels）

▲人妻抱怨工程師丈夫只給錢不理家庭及她的情緒。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

俗話說貧賤夫妻百事哀，但有錢人的婚姻同樣也會遭遇難題。一名人妻發文抱怨，年薪230萬的工程師丈夫，雖每月給18萬家用且不過問開支，但她嫌丈夫無趣、古板、只穿舊衣，下班仍工作不理家庭，生氣時也不會哄她，因此萌生離婚念頭。貼文曝光也引發網友一面倒批評。

該名人妻昨（25日）在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，分享她與工程師丈夫的婚姻生活。她提到丈夫的年薪約230萬，對她相當慷慨，每個月給她18萬的生活費，包含家用，且無需負擔房貸和車貸，平時她如何花錢、買什麼東西，丈夫也從不過問。然而，這段看似優渥的生活背後，卻隱藏著她日益加深的不滿。

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她坦言自己越來越厭煩丈夫，認為他缺乏幽默感、個性無趣且古板。即使她買了名牌衣服送給他，他也總是堅持穿著破舊的衣物，不願意改變。此外，丈夫是個工作狂，下班後仍埋首於工作，幾乎不理會她和孩子。最讓她感到失望的是，當她生氣或情緒低落時，丈夫從不會主動哄她開心，這種冷漠的態度讓她時常萌生離開的念頭。

貼文曝光後也引發網友熱議，「若是換一個老公，除了沒錢，沒工作，可以整天陪妳，你要嗎？」「18萬！天啊！妳不要時跟我說一聲」、「以為老公的錢是天上掉下來的，薪水高的背後藏著多少辛苦，妳了解嗎？」「真不知足，趕快離開他啦」、「趕快滾、現在、立刻」、「妳要的是一個牛郎」、「笑妳不敢離！」「應該要離，不過要離之前，先把老公的聯絡方式發出來。」

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