　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

串聯南高科技走廊！西龜橋改建拍板　陳皇宇：盼兩市共推交通升級

▲台南市議員陳皇宇（紅背心）與高雄市議員陳明澤及地方里長會勘西龜橋改建，盼打造南高科技交通動脈。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員陳皇宇（紅背心）與高雄市議員陳明澤及地方里長會勘西龜橋改建，盼打造南高科技交通動脈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應南科進駐沙崙科技園區、南關線發展帶動的人口與交通壓力，連接台南關廟與高雄田寮的重要通道「西龜橋」面臨改建需求，台南市議員陳皇宇、高雄市議員陳明澤邀集兩市相關局處及地方里長現勘，力促改建12公尺寬新橋，打造AI產業生活圈核心動脈。

▲台南市議員陳皇宇（紅背心）與高雄市議員陳明澤及地方里長會勘西龜橋改建，盼打造南高科技交通動脈。（記者林東良翻攝，下同）

位於台南市關廟區龜洞里與高雄市田寮區西德里交界的西龜橋，是往返南高地區的重要通道，現有橋寬僅5.85公尺，通行危險且無法應付未來交通成長。陳皇宇指出，該橋連接南159線與高138線，可快速通往沙崙科學園區與成大醫院沙崙院區，肩負智慧交通與科技廊帶的關鍵任務，應加速推動改建。

▲台南市議員陳皇宇（紅背心）與高雄市議員陳明澤及地方里長會勘西龜橋改建，盼打造南高科技交通動脈。（記者林東良翻攝，下同）

會勘時台南市工務局也初步提出新建計畫，擬將西龜橋拓寬至12公尺，橋長52公尺並抬高2.33公尺，兩側引道長度分別為98公尺與44.3公尺，總工程經費約1.6億元。陳皇宇表示，將爭取兩市分擔工程與用地取得作業，盼南高兩市能協調整合、共同提案完成改建。

▲台南市議員陳皇宇（紅背心）與高雄市議員陳明澤及地方里長會勘西龜橋改建，盼打造南高科技交通動脈。（記者林東良翻攝，下同）

高雄市議員陳明澤補充，高雄捷運紅線未來北延至台南沙崙，將與西龜橋改建相輔相成，共同打造南台灣的雙城生活圈。他強調，高雄端的高138線早已拓寬至12米，相對於台南端僅4米寬、事故頻傳，交通瓶頸亟待改善，兩市應攜手推進智慧產業聚落交通建設，為南台灣矽谷發展創造新契機。

▲台南市議員陳皇宇（紅背心）與高雄市議員陳明澤及地方里長會勘西龜橋改建，盼打造南高科技交通動脈。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國1高雄端嚴重車禍！　全線封閉大回堵
快訊／福島「3失蹤台灣人」找到了！
不忍了！富邦投手被除役　公開對話「遭一軍國手揶揄、當小丑」
YouTube宣布　不再支援「7款iPhone與iPad」
LIVE／南韓總統李在明「宣誓就職」
唯一休閒沒了！金防部禁垂釣祭檢舉制　士兵怒：小題大作
快訊／福島「台灣10人團」3人失聯　警消搜救中
就任後掌握軍權　李在明與軍方通話：緊盯北韓動向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

7旬翁頂烈日坐輪椅走500米看診　東港警推他回家

串聯南高科技走廊！西龜橋改建拍板　陳皇宇：盼兩市共推交通升級

台灣首創！生成式AI研發新材料登國際期刊封面　成大立里程碑

桃園敬老愛心卡800點　市議員孫韻璇爭取彈性使用

桃園好孕專車再升級　6月起攜手和泰yoxi提供孕產婦服務

全台土地公廟最多城市　林政賢推動「市公出巡桃園13區」遶境文化

桃園龍元宮商圈周邊停車空間不足　徐玉樹關切市府提方案改善

名額有限！桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營　6/10開放報名

新北綠竹筍產季開跑　新店青農陳全福勇奪「筍王」

新北頒發市長獎、技藝頂尖獎　侯友宜勉勵：挑戰國家級榮耀

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

7旬翁頂烈日坐輪椅走500米看診　東港警推他回家

串聯南高科技走廊！西龜橋改建拍板　陳皇宇：盼兩市共推交通升級

台灣首創！生成式AI研發新材料登國際期刊封面　成大立里程碑

桃園敬老愛心卡800點　市議員孫韻璇爭取彈性使用

桃園好孕專車再升級　6月起攜手和泰yoxi提供孕產婦服務

全台土地公廟最多城市　林政賢推動「市公出巡桃園13區」遶境文化

桃園龍元宮商圈周邊停車空間不足　徐玉樹關切市府提方案改善

名額有限！桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營　6/10開放報名

新北綠竹筍產季開跑　新店青農陳全福勇奪「筍王」

新北頒發市長獎、技藝頂尖獎　侯友宜勉勵：挑戰國家級榮耀

7旬翁頂烈日坐輪椅走500米看診　東港警推他回家

財委會爆口角！　吳秉叡不滿「違法違憲會議」要求散會

失控畫面曝！宜蘭69歲女駕車閃避失控　衝邊坡翻落幸僅輕傷

梅西迷愛馬仕大包款　老婆獨鍾迷你凱莉包

失業半年！他為還房貸「瞞妻當牛郎」　網見行情驚呆

科技業主管秒忘交代事項！竟是焦慮引發「假性失智」　醫示警4症狀

政院砍補助款地方跳腳　鄭照新：有什麼比人民生計重要？

拿針沾辣椒醬刺婊子！幫「霸總」凌虐少女　小妹通緝到案判1年

不捨恩師長嶋茂雄　松井秀喜緊急從美國返日、高橋由伸感念教誨

快訊／國1高雄端嚴重車禍！4小車、貨櫃車追撞　全線封閉大回堵

【跑步比騎車還快】男翻山「新店→土城觀自在」只花15mins抵達！

地方熱門新聞

桃園敬老愛心卡800點　孫韻璇爭取彈性使用

林政賢推動　「市公出巡桃園13區」遶境文化

桃園好孕專車再升級　攜手和泰yoxi提供服務

立院拍板2028無煤中火！陳亭妃轟盧秀燕誤導民眾扭曲事實

台灣首創！生成式AI研發新材料登國際期刊封面成大立里程碑

桃園龍元宮商圈停車空間不足　徐玉樹關切

桃捷暑期小鶇鶇站長體驗營　6/10開放報名

桃園航空城標案工程區內樹木遭爆濫砍　工務局回應了

高雄死亡車禍！騎士撞安全島亡

新店青農陳全福勇奪「筍王」寶座

西龜橋改建拍板　陳皇宇：盼兩市共推交通升級

南市府攜聲寶、日本元氣活化南區6億打造長照共融場

綠能發展迫在眉睫　屏東綠能聯繫會議啟動

新北頒發市長獎　侯友宜：挑戰國家級榮耀

更多熱門

相關新聞

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

台南市後壁區昭安宮附近，2日晚間發生兩輛自小客車碰撞車禍事故，導致57歲陳姓女駕駛、63歲全姓女駕駛、63歲楊姓乘客，3人重傷不治，全案報請檢察官相驗，釐清相關肇事原因。

南非4噸海豹迷途　大卡車才能搬

南非4噸海豹迷途　大卡車才能搬

高雄轎車誤闖施工區「右側卡溝管」

高雄轎車誤闖施工區「右側卡溝管」

金門機場旁車禍　2車圓環擦撞輪胎掉落車頭全毀

金門機場旁車禍　2車圓環擦撞輪胎掉落車頭全毀

孕婦走斑馬線險遭撞！黑車完全不讓她嚇到往後跳

孕婦走斑馬線險遭撞！黑車完全不讓她嚇到往後跳

關鍵字：

西龜橋陳皇宇交通

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

日人跟店員點「半碗炒飯」　成品千萬人看傻

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面