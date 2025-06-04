串聯南高科技走廊！西龜橋改建拍板　陳皇宇：盼兩市共推交通升級

▲台南市議員陳皇宇（紅背心）與高雄市議員陳明澤及地方里長會勘西龜橋改建，盼打造南高科技交通動脈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應南科進駐沙崙科技園區、南關線發展帶動的人口與交通壓力，連接台南關廟與高雄田寮的重要通道「西龜橋」面臨改建需求，台南市議員陳皇宇、高雄市議員陳明澤邀集兩市相關局處及地方里長現勘，力促改建12公尺寬新橋，打造AI產業生活圈核心動脈。

位於台南市關廟區龜洞里與高雄市田寮區西德里交界的西龜橋，是往返南高地區的重要通道，現有橋寬僅5.85公尺，通行危險且無法應付未來交通成長。陳皇宇指出，該橋連接南159線與高138線，可快速通往沙崙科學園區與成大醫院沙崙院區，肩負智慧交通與科技廊帶的關鍵任務，應加速推動改建。

會勘時台南市工務局也初步提出新建計畫，擬將西龜橋拓寬至12公尺，橋長52公尺並抬高2.33公尺，兩側引道長度分別為98公尺與44.3公尺，總工程經費約1.6億元。陳皇宇表示，將爭取兩市分擔工程與用地取得作業，盼南高兩市能協調整合、共同提案完成改建。

高雄市議員陳明澤補充，高雄捷運紅線未來北延至台南沙崙，將與西龜橋改建相輔相成，共同打造南台灣的雙城生活圈。他強調，高雄端的高138線早已拓寬至12米，相對於台南端僅4米寬、事故頻傳，交通瓶頸亟待改善，兩市應攜手推進智慧產業聚落交通建設，為南台灣矽谷發展創造新契機。