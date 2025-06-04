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LIVE／南韓總統李在明「宣誓就職」　政府要員、政黨代表300人出席

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（4）日清晨正式當選，即刻展開總統職務。上午11時（台灣時間上午10時），李在明抵達位於首爾市汝矣島的國會議事堂大廈，出席形式較為簡略的總統就職典禮，宣誓就職，主要政黨代表、政府要職人員等300人參加。

李在明、金惠京女士抵達現場。現場演奏齊唱大韓民國國歌《愛國歌》。李在明宣誓就職第21屆大韓民國總統。

李在明表示，「以無比沉重的責任和心情站在此，重振遭破壞的民主主義。我懷抱著5000萬國民的希望，在此賣開民主社會與國家的第一步」；他強調，如今是拯救陷入激烈對立的國家與社會的時刻。他承諾，無論大選時投票給誰，都能夠予以包容，並以團結全國為目標。

▲▼南韓總統李在明、總統夫人金惠京。（圖／路透）

▲南韓總統李在明、總統夫人金惠京。（圖／路透）

李在明表示，如今南韓陷入國防、政治、經濟等多重危機，他承諾未來政府將大力投資人工智慧（AI）與半導體，並立刻啟動「非常經濟專案小組」。他表示，「如今，共同民主黨所引領的李在明政府，將成為正義的統合政府、姿態柔軟的實用政府。」

李在明強調，絕對不能讓類似戒嚴等內亂事態再度上演，並表示將會追究先前尹錫悅政府時戒嚴內亂事態的相關額責任。李在明承諾，無論何時將深化與國民的溝通，並將相關問題反映在國政經營上。

在外交方面，李在明再度強調「重視國家利益」、「實用外交」，承諾深化美韓同盟、重視與日本等周邊國家的關係，在穩健的韓美同盟之基礎上，深化發展美日韓合作。

 同時，李在明表示，雖然仍以穩健的韓美同盟與遏阻能力，形成防禦北韓核武導彈入侵的重要基礎，但他也強調「絕不放棄與北韓溝通」，承諾將維繫「沒有必要引發戰鬥的和平」。

▲▼南韓總統李在明4日在國會宣誓就職。（圖／路透）

▲南韓總統李在明4日在國會宣誓就職。（圖／路透）

李在明4日上午前往國立首爾顯忠院參謁，強調主權在民，上午11時（台灣時間上午10時）抵達國會議事堂宣誓就職，現場約有300人出席，包括國務委員、主要政黨代表、國會議員、國會議長、大法院長、憲法裁判所長、國務總理、中選會委員長等。

據悉，南韓中選會今（4）日上午6時（台灣時間上午5時）召開全體委員會議後，正式議決李在明當選新任南韓總統。而稍早選票也已全數開完，李在明獲得1728萬7513張選票、得票率為49.42%，擊敗國民力量候選人金文洙的1439萬5639張選票（41.15%）。

李在明獲得1728萬張選票，創下歷屆南韓總統大選的「最高紀錄」，甚至超越20屆總統大選時尹錫悅所獲得的1639萬張選票（48.56%）。

▼南韓總統李在明4日上午從仁川住處，啟程前往國會出席總統就職典禮。（圖／路透）

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