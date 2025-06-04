　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在明當選南韓總統！對日態度急轉彎「拚實用外交」　向中國謝謝

▲▼南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統大選結果出爐，由共同民主黨候選人李在明勝出，當選第21屆總統，未來5年將接棒領導南韓政局。李在明主打「國益優先、實用主義」的外交路線，展現出與前總統文在寅不同的務實轉向，尤其在對北韓（朝鮮）政策的優先順序與論述上也大幅調整，國際間也高度關注他如何在美中日俄等地緣強權間，重塑南韓的外交戰略定位。

根據韓媒《中央日報》，李在明強調，他的核心外交理念是「以國益為中心的實用外交」，在戰略上將堅持穩固的韓美同盟為基礎。他表示，將深化與美國的聯合防禦體系，強化「延伸嚇阻機制」與「三軸防禦體系」，以面對北韓日益增加的核武與導彈威脅。

李在明所提出的三軸防禦系統，包括先發制人的「Kill Chain」、韓國型飛彈防禦系統（KAMD）、以及大規模報復懲罰（KMPR），展現出比文在寅政府更強硬的國防態度。

▲▼李在明持續在各項民調支持率中保持領先。（圖／達志影像／newscom）

▲李在明在出口民調遙遙領先。（圖／達志影像／newscom）

面對日本，原先在福島核電廠廢水排放議題展現仇日態度的李在明，則試圖走出對立循環，主張「原則與實用並重」的外交方針。他表示，對於歷史與領土爭議問題會嚴守立場，但在經濟、文化、社會領域則將採取前瞻與建設性的合作態度，致力打造「穩定且一致的韓日關係」。

面對中國，李在明強調，中國是南韓的重要貿易夥伴，同時也對韓半島的安全局勢具有高度影響力。他指出，會致力於穩定並管理自尹錫悅政府以來陷入低潮的韓中關係，避免對抗與誤判升高區域風險。不過，李在明在台海問題上卻展現出消極態度，不僅強調同時對中國、台灣喊謝謝，更戲謔回應等到外星人入侵，再來思考是否援助台灣。

對於俄羅斯，李在明則保持審慎語調，表示會從「國家利益」出發處理韓俄關係。他的外交顧問也補充說明，未來南韓的對外戰略將以韓美同盟、韓日夥伴關係與韓美日三邊安全合作為主軸，再延伸出對其他國家的應對策略。

▲▼南韓共同民主黨完成黨內初選，李在明以將近9成支持率勝出。（圖／達志影像）

▲李在明對各國的態度，將影響南韓往後的外交戰略。（圖／達志影像）

儘管李在明外交主張中對北韓仍有所提及，但其政策順位已大幅後移，並未提出南北韓首腦會談或重大和解方案，顯示其因應目前冷淡的兩韓關係。他改以「北韓非核化」為用詞，取代文在寅政府時期偏好的「韓半島非核化」，並強調將在國民共識下推動互惠的南北對話與交流，同時納入改善北韓人權的原則訴求，顯示其對北韓的立場轉趨保守與審慎。

分析人士指出，李在明此次的外交政策調整，顯示南韓新政府將擺脫意識形態爭議，轉向以「國益與現實」為依據的靈活實用外交，預料在複雜的東北亞局勢中，將展開新一輪的地緣博弈與外交重新布局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鋒面滯留！　「雨最大」地區曝
快訊／李在明當選南韓總統　白宮發聲：禁止中國介入！
快訊／今降6℃「全台變天」　10縣市大雨特報
美股大漲214點！輝達市值超越微軟登頂　投資人看好貿易協議
快訊／陳歐珀涉貪今晨聲押　民進黨前副祕書長30萬交保
快訊／川普宣布鋼鋁關稅漲至50%　6月4日起正式實施
快訊／南韓新總統李在明「任期開始」　上午宣誓就職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮「溫馨提醒」90天關稅暫緩要到了：6月4日前提最佳方案

快訊／美國務卿盧比歐：恭喜李在明當選南韓總統

快訊／李在明當選南韓總統　美國白宮發聲：禁止中國介入！

快訊／川普宣布鋼鋁關稅漲至50%　6月4日起正式實施

李在明當選南韓總統！對日態度急轉彎「拚實用外交」　向中國謝謝

南韓新總統李在明：杜絕軍事政變　克服內亂

當選南韓總統！李在明從童工翻身改革派領袖　躲過暗殺危機寫傳奇

聯準會官員警告川普：關稅戰可能妨礙抗通膨

快訊／南韓新總統李在明「任期開始」　上午宣誓就職

馬斯克不忍了！　砲轟川普減稅法案：令人作嘔的醜陋之作

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

白宮「溫馨提醒」90天關稅暫緩要到了：6月4日前提最佳方案

快訊／美國務卿盧比歐：恭喜李在明當選南韓總統

快訊／李在明當選南韓總統　美國白宮發聲：禁止中國介入！

快訊／川普宣布鋼鋁關稅漲至50%　6月4日起正式實施

李在明當選南韓總統！對日態度急轉彎「拚實用外交」　向中國謝謝

南韓新總統李在明：杜絕軍事政變　克服內亂

當選南韓總統！李在明從童工翻身改革派領袖　躲過暗殺危機寫傳奇

聯準會官員警告川普：關稅戰可能妨礙抗通膨

快訊／南韓新總統李在明「任期開始」　上午宣誓就職

馬斯克不忍了！　砲轟川普減稅法案：令人作嘔的醜陋之作

白宮「溫馨提醒」90天關稅暫緩要到了：6月4日前提最佳方案

快訊／美國務卿盧比歐：恭喜李在明當選南韓總統

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

5台人遊泰被賣　小翁立友曝詐團專挑1類人：恐淪詐騙產業鏈

今年至今颱風掛零　下周恐有熱帶擾動發展

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

愛女畢業！「爸氣」11座花圈排校門　網笑如像人生畢業

「龍仔」台灣血統確認中！中職已洽小熊　曾總也注意到了

國民黨「抗罷四天王」曝光！　辣個男人又來了

快訊／李在明當選南韓總統　美國白宮發聲：禁止中國介入！

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

國際熱門新聞

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

馬來西亞1台男落軌　遭列車輾壓亡

即／李在明「確定當選」第21屆總統！

即／李在明「篤定當選」南韓總統！

日人跟店員點「半碗炒飯」　成品千萬人看傻

「吞74包古柯鹼」人體運毒！她機場腹痛被抓

即／南韓國民力量候選人金文洙「承認敗選」！

快訊／川普宣布鋼鋁關稅漲至50%　6月4日起正式實施

即／南韓新總統李在明「任期開始」！

即／李在明國會前發表「當選感言」

繁花裡關鍵意象：花、魚、凱迪拉克

土耳其近海發生5.8強震！14歲少女恐症狀亡

馬斯克不忍了！　砲轟川普減稅法案：令人作嘔的醜陋之作

更多熱門

相關新聞

南韓新總統李在明：杜絕軍事政變　克服內亂

南韓新總統李在明：杜絕軍事政變　克服內亂

南韓總統當選人李在明，立刻生效上任。李在明4日凌晨發表勝選談話，承諾全力克服國內混亂局勢、杜絕軍事政變。

當選南韓總統！李在明童工翻身、躲暗殺危機

當選南韓總統！李在明童工翻身、躲暗殺危機

即／南韓新總統李在明「任期開始」！

即／南韓新總統李在明「任期開始」！

韓國新總統李在明出身貧苦　家庭故事戲劇化

韓國新總統李在明出身貧苦　家庭故事戲劇化

即／李在明「確定當選」第21屆總統！

即／李在明「確定當選」第21屆總統！

關鍵字：

日韓要聞南韓總統大選李在明

讀者迴響

熱門新聞

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

馬來西亞1台男落軌　遭列車輾壓亡

即／大樂透貳獎252萬送出1注　

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面