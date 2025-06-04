李在明當選南韓總統！對日態度急轉彎「拚實用外交」　向中國謝謝

▲南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統大選結果出爐，由共同民主黨候選人李在明勝出，當選第21屆總統，未來5年將接棒領導南韓政局。李在明主打「國益優先、實用主義」的外交路線，展現出與前總統文在寅不同的務實轉向，尤其在對北韓（朝鮮）政策的優先順序與論述上也大幅調整，國際間也高度關注他如何在美中日俄等地緣強權間，重塑南韓的外交戰略定位。

根據韓媒《中央日報》，李在明強調，他的核心外交理念是「以國益為中心的實用外交」，在戰略上將堅持穩固的韓美同盟為基礎。他表示，將深化與美國的聯合防禦體系，強化「延伸嚇阻機制」與「三軸防禦體系」，以面對北韓日益增加的核武與導彈威脅。

李在明所提出的三軸防禦系統，包括先發制人的「Kill Chain」、韓國型飛彈防禦系統（KAMD）、以及大規模報復懲罰（KMPR），展現出比文在寅政府更強硬的國防態度。

▲李在明在出口民調遙遙領先。（圖／達志影像／newscom）

面對日本，原先在福島核電廠廢水排放議題展現仇日態度的李在明，則試圖走出對立循環，主張「原則與實用並重」的外交方針。他表示，對於歷史與領土爭議問題會嚴守立場，但在經濟、文化、社會領域則將採取前瞻與建設性的合作態度，致力打造「穩定且一致的韓日關係」。

面對中國，李在明強調，中國是南韓的重要貿易夥伴，同時也對韓半島的安全局勢具有高度影響力。他指出，會致力於穩定並管理自尹錫悅政府以來陷入低潮的韓中關係，避免對抗與誤判升高區域風險。不過，李在明在台海問題上卻展現出消極態度，不僅強調同時對中國、台灣喊謝謝，更戲謔回應等到外星人入侵，再來思考是否援助台灣。

對於俄羅斯，李在明則保持審慎語調，表示會從「國家利益」出發處理韓俄關係。他的外交顧問也補充說明，未來南韓的對外戰略將以韓美同盟、韓日夥伴關係與韓美日三邊安全合作為主軸，再延伸出對其他國家的應對策略。

▲李在明對各國的態度，將影響南韓往後的外交戰略。（圖／達志影像）

儘管李在明外交主張中對北韓仍有所提及，但其政策順位已大幅後移，並未提出南北韓首腦會談或重大和解方案，顯示其因應目前冷淡的兩韓關係。他改以「北韓非核化」為用詞，取代文在寅政府時期偏好的「韓半島非核化」，並強調將在國民共識下推動互惠的南北對話與交流，同時納入改善北韓人權的原則訴求，顯示其對北韓的立場轉趨保守與審慎。

分析人士指出，李在明此次的外交政策調整，顯示南韓新政府將擺脫意識形態爭議，轉向以「國益與現實」為依據的靈活實用外交，預料在複雜的東北亞局勢中，將展開新一輪的地緣博弈與外交重新布局。