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當選南韓總統！李在明從童工翻身改革派領袖　躲過暗殺危機寫傳奇

▲▼共同民主黨南韓總統候選人李在明2日晚間在首爾汝矣島進行選前之夜造勢。（圖／達志影像）

▲共同民主黨南韓總統候選人李在明2日晚間在首爾汝矣島進行選前之夜造勢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓第21屆總統大選於3日舉行，代表共同民主黨出戰的李在明最終成功擊敗主要對手，正式當選新任南韓總統。對這位從少年工人一路奮鬥至政壇頂端的政治人物來說，這場選舉不僅是他第3度挑戰總統寶座，更是其政治人生的重要轉捩點。

李在明曾說，「我的人生，從未有過沒有危機的時候」，這句話道盡他起伏不斷的人生歷程——從貧困家庭出身的工廠童工，到人權律師，再到地方首長、在野黨領袖，如今終於問鼎總統，完成「從非主流的邊緣人走入權力核心」的政治傳奇。

▼南韓總統李在明、總統夫人金惠京。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓總統李在明、總統夫人金惠京。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓第21屆總統李在明從政經歷。（圖／記者羅翊宬繪製）

▲南韓第21屆總統李在明從政經歷。（圖／記者羅翊宬繪製）

　＊從傷痕累累的童工，到為底層發聲的律師

李在明1964年出生於慶尚北道安東市，在家中7個孩子中排老五，因家境困苦導致出生登記延誤，據傳實際出生日期為1963年10月。12歲時搬至京畿道城南市，進入橡膠工廠擔任童工，左臂在壓模機中受傷，留下6級殘疾。年少時的他曾將「不被打」視為自由的象徵，可見其童年之艱辛。

憑藉優異的自學能力，他通過高中與大學入學資格考試，並於1982年進入中央大學法學系，1986年考取司法官資格。受到南韓前總統盧武鉉影響，立志成為人權律師，1989年在城南市開設律師事務所，積極投入公益訴訟與市民運動，揭發多起開發醜聞，成為在地正義的代表性人物。

▲▼ 共同民主黨黨魁李在明釜山遇襲。（圖／CFP）

▲李在明曾於2024年1月釜山遇襲。（圖／VCG）

　＊地方施政有聲有色，政壇崛起為改革派象徵

2010年他第三次挑戰市長選舉，終於成功當選城南市長，以果敢作風與財政整頓政策迅速在南韓政壇打出名聲。他推動青年基本收入、免費校服等社會福利政策，也積極經營社群平台，塑造親民形象。2016年更因反對中央財政分配政策進行絕食，引發全國關注。

2017年首度參加共同民主黨提名初選，雖然最終敗給黨內同志文在寅，卻打下「改革派代表」的政治印象。2018年當選京畿道知事後，面對新冠疫情展現強硬行政力，封鎖宗教設施、發放全民災難基本收入，使他聲勢高漲。儘管遭遇「大庄洞開發案」與過往家族爭議困擾，2022年仍以領導共同民主黨之姿參與總統大選，雖以些微差距敗選，但奠定其在黨內的地位。

▲▼李在明在共同民主黨黨內初選中勝出，確定代表該黨參選總統。（圖／達志影像）

▲李在明4月在共同民主黨黨內初選中勝出，確定代表該黨參選總統。（圖／達志影像）

　＊從在野黨掌門人到總統寶座

選後，他迅速當選國會議員（仁川市桂陽乙選區），並當選共同民主黨黨代表，重新在黨內整頓勢力，並於2024年帶領黨在國會選舉中大勝，對尹錫悅政府展開強力制衡。雖司法風波不斷，去年11月一度因「不實發言」、涉嫌違反《選舉公職法》遭判緩刑，二審改判無罪後，在三審時被視為有罪發回更審，但不影響其參選。

如今，李在明終於翻越政治人生的最後一道高牆，成功當選南韓總統。他能否兌現承諾、打破長年政治對立與分裂的局面，備受外界矚目。

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