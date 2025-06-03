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北海道1個月內震度4地震連發　日氣象廳示警要國民「做好準備」

▲▼北海道發生多次4級地震，日本氣象廳呼籲民眾做好準備。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲北海道5日至今發生多起規模4以上地震，日本氣象廳呼籲民眾做好準備。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者趙蔡州／綜合報導

日本北海道5月至今已接連發生多次震度4以上地震，包含十勝外海6月2日凌晨發生的規模6.3強震。對此，日本氣象廳警告，儘管這些地震彼此沒有關聯，強度也不至於引發其他地震，但考量千島海溝沿線曾發生過大地震，呼籲民眾務必做好防災、防震準備。

根據日本NHK報導，北海道十勝外海2日凌晨3點52分發生規模6.3強震，最大震度4級，幾乎整個北海道以及青森縣、岩手縣部分地區能感覺到搖晃，沒想到16分鐘後，十勝外海2日凌晨4點08分再次發生規模4.7地震，兩次地震的震央幾乎相同。

日本氣象廳指出，這次地震發生在太平洋板塊與陸地板塊的交界處，事實上，北海道自5月以來已接連發生多次震度4以上地震，除了6月2日發生的規模6.3強震外，還有釧路外海5月31日規模6.0地震、十勝南部5月26日規模5.3地震、浦川外海5月23日規模5.4地震等，十勝中部5月15日規模4.5地震等，這些地震震度都達到4。

日本氣象廳表示，這些地震的震央互相分散，研判地震彼此沒有關聯，強度也不至於引發其他地震，但考量千島海溝沿線曾發生過大地震，這些地區隨時有可能發生大地震，像是北海道十勝外海2003年就曾經發生規模8.0強震，當時觀測到最大震度達到6弱，呼籲民眾務必做好防災、防震準備。

日本氣象廳說，未來一旦千島海溝、日本海溝及周邊地區發生規模7.0以上地震，氣象廳將在2小時內發布「北海道・三陸外海後發地震注意資訊」，警告北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城和千葉縣居民，未來發生更大地震的風險高於以往。

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