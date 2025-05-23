賣場啤酒季第二件6折！《難哄》同款氣泡酒、發光杯盲盒話題爆棚

▲家樂福「國際夏日啤酒節」優惠，其中限量加購的「發光杯盲盒」成為話題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

天氣漸熱，賣場紛紛推出消暑啤酒優惠。家樂福「2025夏日國際啤酒節」有台灣、日本、美國、荷蘭、德國、比利時、英國、義大利等8國風格，多達近200款，祭出「第2件6折」、「兩件以上更省」優惠。像是獨家氣泡雞尾酒「LADY FIRST」除了有高果汁含量，還加入「膠原蛋白」配方；另有陸劇《難哄》同款爆紅酒，滿足少女心。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

業者獨家販售WAT氣泡雞尾酒 「LADY FIRST 7%」，除了有高果汁含量，還加入膠原蛋白配方。而「沖繩Orion WATTA 雞尾酒系列」是全台首次引進的公司貨限定版，提供原味香檬、無糖香檬兩種選擇，限量550箱。

陸劇《難哄》同款爆紅酒品「RIO 微醺6入組」，6種風味一次滿足少女心，氣泡綿密且漸入微醺感，無論是劇迷同樂還是居家小聚，都是話題首選。

▲家樂福推出「國際夏日啤酒節」，網羅8國風格啤酒。（圖／業者提供）

家樂福也獨家引進「荷蘭精釀品牌BIERFABRIEK」，主打小批量釀造，確保風味穩定與品質一致。此次上架共6款品項，包括：三倍啤酒、波特黑啤酒、紅艾爾啤酒、IPA、皮爾森啤酒與金黃啤酒，各具不同風格與口感，從酒體濃厚、帶有烘焙或焦糖香氣，到適合日常搭餐的清爽型啤酒，提供消費者多元選擇。

同時還有來自澳洲的精釀啤酒，包括「Little Creatures 小天使系列」的 XPA 與淡啤酒，選用塔斯馬尼亞與美國啤酒花，強調香氣與口感平衡；另一款「Stone & Wood 太平洋愛爾啤酒」則使用 Galaxy 啤酒花與淡色麥芽，呈現渾濁金黃酒體與熱帶果香風味，適合搭配戶外活動與日常飲用。

▲獨家推出「發光杯盲盒」，馬上成為派對「話題神器」。（圖／記者林育綾攝）

而呼應近年超夯的「盲盒熱潮」，此波獨家推出「發光杯盲盒」，馬上成為派對話題神器，5月28日至6月30日買任一件啤酒，即可用99元加購。發光杯以台、日、美三地人氣啤酒品牌，打造6款造型杯，只要把啤酒、飲料或水倒入，杯身隨即閃耀發光，帶來滿滿氣氛與療癒感。

全台限量3萬杯，其中還藏有3千杯「驚喜混合隱藏版」內附刮刮卡，有機會刮中iPhone 16e/125G大獎（限量10名）。發光杯數量有限，售完為止，不再追加。

▲家樂福多款指定啤酒與低酒精飲品祭出「第2件6折」、「兩件以上更省」。（圖／業者提供）

家樂福「2025夏日國際啤酒節」即日起至6月24日，多款指定啤酒與低酒精飲品祭出「第2件6折」、「兩件以上更省」。而6月30日前，量販店買指定啤酒或低酒精系列商品，每滿599元，就送50元現金折價券，單筆最高現折400元；超市店買指定啤酒或低酒精系列商品，每滿299元，就送25元現金折價券，單筆最高現折200元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★全聯「世界啤酒節」

▲全聯即日起至6月5日「世界啤酒節」。（圖／業者提供）

全聯即日起至6月5日「世界啤酒節」，全店指定啤酒、調酒、燒酒，單筆每滿399元，贈200福利點。搭配年中慶檔期，6月15日前每周六日使用全支付、PX Pay綁定指定信用卡，最高回饋15.7%。

▲近年標榜「無糖」、「低熱量」的啤酒成為風潮。（圖／業者提供）

近年標榜「無糖」、「低熱量」的啤酒成為風潮，金車柏克金推出主打零糖、清爽、低負擔的「樂啤WOW!BEER」每罐330ml，活動期間一組4入特價118元，平均每罐不到30元。

同樣主打低卡輕盈的新品還有「啤酒肚釀製 台灣拉格粹啤酒500ml」，有熱帶水果果香、冷泡酒花香氣的清爽滋味，目前單罐特價76元，2罐149元。

▲超人氣J-CRAFT TRIP推出兩款新品，「石川加賀水梨沙瓦」和「栃木縣栃愛果草莓沙瓦」。（圖／業者提供）

喜歡水果微醺風味，推薦「森永ICE BOX果實冰葡萄柚口味129.5g」每罐特價55元，搭配「憋氣檸檬冰角28g*10入」每包特價119元。

過去以「青森王林蘋果口味沙瓦」深受網友喜愛的J-CRAFT TRIP推出兩款新品，「栃木縣栃愛果草莓沙瓦」和「石川加賀水梨沙瓦」，活動期間單罐特價55元，任2罐105元。

★愛買

▲愛買同步推出多款人氣酒飲優惠。（圖／業者提供）

愛買同步推出多款人氣酒飲優惠，從水果風味啤酒、氣泡酒到經典生啤等一應俱全，像是台虎精釀啤酒系列，粉紫泡泡葡萄、蜜香風味等限定口味，任選2瓶176元。-196°C 強冽雙重葡萄酒，單瓶98元。

廣受女性歡迎的「威廉水蜜桃氣泡酒」推出2瓶520元，喜歡生啤口感的消費者也有更多選擇，除了麒麟、SAPPORO、YEBISU等日系人氣品牌外，近期更引進「嘉士伯醇滑生啤酒」，口感滑順，一組179元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。