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18探鮮隊熱血招募中！暢飲迎賓特調＋未來啤酒「18-20歲優先報名」讓學長姐超羨慕

▲▼台啤18天「限量酒廠導覽」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲今年夏天走進台北啤酒工場，「18探鮮隊」帶你乾一口最青的成年禮！（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

滿18歲要做什麼？有人考駕照，有人辦信用卡，但也有啤酒迷表示：成年第一件事，當然是喝人生第一瓶生啤酒。這個暑假不如就來場最「青」的成年儀式，走進台北啤酒工場，用一口鮮度爆表的18天台灣生啤酒，迎接大人的世界！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：禁止酒駕。找代駕，保平安。

八德路上的神秘啤酒廠
成年後的第一場冒險就從這裡開始！
走在台北市中心的八德路上，許多人都會注意到帶著濃濃復古氛圍的維多利亞風格建築——台北啤酒工場。這棟1919年興建、1920年落成、擁有106年歷史的建築，在繁華的台北城靜謐矗立著，表面看似低調，卻是全台最潮的「活古蹟」：工場裡有座紅樓，用的紅磚跟總統府竟然是同一批？全世界僅剩10座的早期製酒設備，這裡就看的到？百年古蹟不只持續運作，還釀產了神秘的「-2天」未來啤酒？

▲▼台啤18天「限量酒廠導覽」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲位於市中心的台北啤酒工場（建國啤酒廠），是目前台北唯一還在釀產啤酒的百年古蹟。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：禁止酒駕。找代駕，保平安。

為了一探究竟，我們搶鮮體驗了台北啤酒工場推出、優先給18-20歲報名的「18探鮮隊：北啤導覽活動」，不只親眼看到釀酒現場、還能在酒槽旁品飲兩天後才要包裝的未來生啤酒（保證比「上青」還青），讓不少大學生狂讚：史上最狂成年禮！這個限定活動也讓許多啤酒迷羨慕表示，「求上車」、「參加活動就有機會喝爆18天嗎？」、「可惡我也好想重回18歲！」

★《ETtoday新聞雲》提醒您：禁止酒駕。找代駕，保平安。

最狂的成年禮就是「直接開喝」
活動限定迎賓特調＋18探鮮專屬鐳雕瓶，體驗＋紀念一次滿足！
「18探鮮隊」的特別之處，不只是生啤喝到飽，更為打造一場結合青春成年儀式與上青啤酒派對的獨家體驗！除了可以參觀全球所剩無幾的銅製糖化釜，沉浸在百年前製酒、釀酒的職人氛圍中，還能品飲到活動限定的迎賓酒「芭芒柳特調精釀啤酒」，一邊聽著導覽人員介紹老照片背後的迷人故事。

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▲▼台啤18天「限量酒廠導覽」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲全球僅存的10座糖化釜，在台北啤酒工場就能親眼看到！

▲▼台啤18天「限量酒廠導覽」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲「18探鮮隊」除了是由台北啤酒工場第27代廠長帶隊、深度導覽，更可以品飲限定迎賓酒「芭芒柳特調精釀啤酒」。

▲▼台啤18天「限量酒廠導覽」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲一張張老照片紀錄著台北啤酒工場的歷史與故事。

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除此之外，每位參加者在活動結束後，還能帶回一瓶客製化的「18探鮮專屬鐳雕瓶」，瓶身上刻有姓名及探鮮日期的18天台灣生啤酒，不管放多久都不怕褪色，不僅是成年後第一瓶啤酒的象徵，更是青春歲月的獨家紀念。

▲▼台啤18天「限量酒廠導覽」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲除了「18探鮮專屬鐳雕瓶」外，回答問題還有機會獲得百年紀念玻璃杯，好禮拿好拿滿。

走進紅樓，揭開台灣啤酒的百年傳奇
壓一杯「-2天」未來啤酒，感受從過去到未來的時光交會
不僅有喝有拿，跟著專業導覽人員的腳步，「18探鮮隊」還能走進神秘的百年紅樓，映入眼簾的各種文物，默默紀錄著台灣啤酒早期的釀酒技術與生產流程，搭配導覽人員深入的解說，絕對會讓大家驚呼連連、深刻難忘！

▲▼台啤18天「限量酒廠導覽」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼隱身在台北啤酒工場裡的百年紅樓，展出台灣啤酒早期釀造生產會用到的各種文物。

▲▼台啤18天「限量酒廠導覽」活動。（圖／記者周宸亘攝）

偷偷在這裡先劇透酒廠的小秘辛，台北啤酒工場內現共有49株酵母菌，其中竟然有5株是從日治時期就開始在這裡工作，現任的廠長都要喊它們一聲「學長！學姐！」堪稱是全廠最年長的隱藏主角！

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導覽高潮，莫過於直接在釀酒桶槽旁現汲18天台灣生啤酒，品嚐釀酒師才喝得到的新鮮——未來啤酒！廠長解釋，導覽時喝到的會是兩天後才會包裝出廠的酒液，因此被員工幽默稱之為「-2天」的未來啤酒，現在只要加入「18探鮮隊」，就能搶「鮮」體驗！

▲▼台啤18天「限量酒廠導覽」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼參觀釀造「上青」18天台灣生啤酒的工場，再幫自己現汲一大壺未來啤酒！

▲▼台啤18天「限量酒廠導覽」活動。（圖／記者周宸亘攝）

青春不等人，18天台灣生啤酒也是！
18～20歲「最嗨成年禮」等你來報名
想參加這場活動，要比的可不是手速！為了Highlight「18天」台灣生啤酒「保存期限只有18天」的超狂特點，每個月在18號前後的週六舉辦（場次時間陸續公告），每場限量18名的隊員名額、優先錄取18～20歲的「初成年者」。這項活動目前預計持續舉辦到10月，符合條件的你不妨動動手指填寫報名資訊，讓酒神眷顧你。

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▲▼台啤18天「限量酒廠導覽」活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲離開廠區之前別錯過最夯打卡點，和「台灣隊長」陳傑憲留下愛心合照！

如果你剛好18歲，這可能會是你成年後參加的第一場品酒活動，這場最狂的成年禮，絕對值得一試——別再錯過大人的夏天，揪朋友一起報名，解鎖你的第一瓶生啤酒，為這個夏天留下上青的青春回憶！

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