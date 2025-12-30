買炸雞送蛋撻！跨年速食優惠懶人包　吃披薩抽日本雙人機票

▲全台速食店跨年優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

明天就是跨年夜，各大速食店應景推出多項優惠，有整盒蛋撻免費送、炸雞桶買1送1，還有披薩下殺半價、銅板組合餐49元起等好康。

●肯德基

肯德基至明年1月1日前推「買炸雞送蛋撻」，內含6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻，特價399元，享56折。

還有「聖誕首爾巨大桶下殺8折」，內含4塊雪花乳酪脆雞＋4塊咔啦脆雞＋2份黃金超蝦塊＋魚圈圈＋2個草莓奶油比司吉 ＋3顆奇巧可可流心三重奏蛋撻＋3顆原味蛋撻，特價888元。

●三商炸雞

三商炸雞全門市至明年1月5日前「炸雞買1桶送1斤」，購買5隻酷樂雞腿即送1斤滋汁腿排桶，原價620元，特價333元。

三商i美食APP會員享加碼優惠，扣3點紅利領券享「炸雞買1桶送1斤」特價325元；另有3口味的灑粉酥炸棒腿6隻99元、玉米筍39元、煉乳銀絲卷49元。

▲漢堡王推出「開運加馬優惠券」。（圖／業者提供）

●漢堡王

漢堡王至明年1月5日推「重磅培根雙層牛肉堡」優惠，套餐原價326元，限時用單點價229元直接升級套餐，還可免費吃大食客薯條、飲料，加碼送公仔，相當於「買1送3」，公仔送完為止，優惠為門市限定，不適用於機場內、科技廠內及兒童樂園等門市。

明年1月2日起至2月9日再推「開運加馬優惠券」，其中「超值雙享組」享5大品項5折起，包括洋蔥圈、薯條、雞塊、飲料全買1送1，辣薯球2份特價55元；「1+1自由配」有49元、69元與89元3種組合。業者提醒，優惠券不適用於機場店、兒童樂園店、科技廠店、內湖三總、南投服務區等門市。

●拿坡里

拿坡里全門市明年1月7日前祭出「3款披薩買大送大」，口味包括金賞烏魚子、招牌牛丼及五重起司派對，任選2個特價490元。

明年1月2日起至2月4日還有「6塊烤雞+3隻山賊雞翅特價269元」，1月31日前三商美食APP會員獨享領取專屬優惠券259元，優惠券開放兌換至2月4日。

●必勝客

明年1月5日前必勝客會員登入「PK雙饗卡」並購買「黑鑽松露火山餐999元起」或「聖誕跨年大套餐1049元起」，須含百事系列飲品，百事可樂或七喜即可參加抽獎，天天抽出一名幸運兒，可獲得市價2萬3千元的日本東京雙人來回機票抵用券1份。

至明年1月19日前會員於「PK雙饗卡」訂購「私廚饗宴餐」，有機會抽中價值1萬5千元的五星級溫泉飯店一泊一食旅遊券，再加碼抽出10個名額送「原萃旅行收納包」。

還有「外帶單點超值大比薩半價」，9種口味任選；「外帶單點人氣美味大比薩6折」，18種口味任選。以及「外帶大比薩買1送1」、「外送大比薩送小比薩」。

▲摩斯漢堡「MOS超值省」。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡至明年1月19日前祭出「MOS超值省」，有4大系列優惠券，包括「超級元氣早餐59元起」、「超值獨享餐189元起」、「指定飲料買1送1」、「指定咖啡飲品同價位加10元多1杯」，凡至門市消費出示優惠券即享優惠。

業者加碼超值組合好康，12月22日至明年1月4日到店消費「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」享優惠價89元，購買「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶」享優惠價79元，早餐時段套餐飲品加價5元可升級中杯摩斯咖啡。

MOS Order APP跨店取至12月31日前還有2組限量餐點優惠，包括「薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶2套優惠價168元」、「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶2套優惠價158元」。

●21風味館（21PLUS）

21風味館明年1月20日前推「椒麻酥炸雞柳買1送1」；「21熟客券」限時開放使用至2月3日，包括時蔬雞汁飯、中薯霸、黃金飯捲、鮮蔬濃白雞湯等4大商品買1送1，以及6大指定品項、套餐66折起。

●達美樂

達美樂「大披薩3個799元起」，換算下來每個只要266元起，於官網輸入「352749」，可享其中一個「免費升級火山披薩」；還有「外帶買大送大再送可樂（優惠代碼：770779）」、「火山披薩半價」等優惠。

▲21風味館熟客券。（圖／翻攝21風味館臉書粉專）