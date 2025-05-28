　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國啤酒低價入侵台灣市場　立委憂損害本土產業、暗藏政治意圖

▲▼民進黨立委郭國文、徐富癸、鍾佳濱召開「中國啤酒傾銷攻台，台製啤酒剉咧等？」記者會。（圖／立委徐富癸辦公室提供）

▲郭國文、徐富癸、鍾佳濱日前召開「中國啤酒傾銷攻台」記者會。（圖／立委徐富癸辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

中國製啤酒大量輸入台灣，十年內市佔率成長四倍，如今台灣人每喝三罐啤酒就有一罐來自中國，對本土啤酒產業釀成重大困境。對此，綠委徐富癸、郭國文受訪時指出，中國啤酒低價傾銷不僅衝擊台灣本土產業，更可能暗藏政治意圖，企圖「內地化」台灣市場。呼籲政府立即採取反制措施，並強調需提升產地標示透明度，保障消費者知情權。

▲▼民進黨立委郭國文、徐富癸、鍾佳濱召開「中國啤酒傾銷攻台，台製啤酒剉咧等？」記者會。（圖／立委徐富癸辦公室提供）

徐富癸透露，在屏東很多熱炒店、小吃店、檳榔攤最常看到的就是百威和麒麟BAR，他們的價格也都比台灣啤酒或是其他的啤酒更加便宜，光是市場常見的330ml罐裝啤酒，每罐中國製啤酒的平均售價，就比台製啤酒便宜5、6塊，甚至常常舉辦促銷活動，但很多鄉親都不知道，包含百威、麒麟Bar、雪山、可樂娜啤酒在內，他們都是中國製造。郭國文則表示，他在中南部跑攤，很常看到紅色的罐裝啤酒（百威），尤其是宮廟相關的活動，過去都是綠色瓶子，現在則比較多紅色。後來跑攤的時候，我都會跟鄉親說百威是中國製啤酒，很多人都不知道，只知道價格比較便宜。

郭國文表示，自己看了今年第一季的資料，中國啤酒佔比已經來到36％，比去年調查又多了4%。從中國自己的海關統計資料可以看到，臺灣是中國啤酒的第一大出口國，以金額來看的話，在去年已經達到第二名出口國緬甸的2.4倍，這是非常嚴重的狀況。

郭國文進一步說明，其實中國不管是中央、地方政府，都有大規模的補助計畫，中央的部分，包括中國酒類「十三五」(2015-2020)、「十四五」(2020-2025)的大規模計劃，目標就是提高啤酒的產量、銷售收入跟利潤。 透過補助製造過程的設備、提高生產力、鼓勵外商投資等措施，扶植中國啤酒，根據百威、青島的公開財報，光政府補助就領了將近20億台幣，2018年福建省莆田市就以技術改造設備補助等名義，提供百威雪津啤酒廠超過300萬人民幣的補助金額；2024年漢陽區工業投資和技術改造專項資金，就針對百威（武漢）啤酒有限公司，以啤酒生產線多樣化和自動化升級改造項目提供將近435萬人民幣的補助金額，佔該項目投資金額約8%。

徐富癸也提到，最近鋼鐵業也有針對中國大陸的特定熱軋扁軋鋼品提出反傾銷稅申請，過去成功課徵反傾銷稅的中國製產品，在工業用品像去年的平面印刷用版材、各類鋼品等，民生用品像是毛巾、鞋靴等，都是中國傾銷低價產品到台灣的案例。從財政部公開的現行課徵反傾銷稅的共 10 項商品來看，就有 8 項是包含中國生產的商品，現在還有很多產品都有中國傾銷的疑慮，目前太陽能產業也有相關疑慮，可見中國對我國傾銷的情況是遍及很多產業的。

郭國文坦言，最近也接到鋁模板業者的陳情，中國因為不動產危機不斷，導致鋁模板產量過剩，所以不斷想拚外銷。不過，依照目前台灣法規，中國鋁模板應該無法進口，所以不少業者就用「違法繞道」的行為，把鋁模板假冒成「鋁模具」進口，但兩者是完全不同的東西。雖然不算傾銷，但「違法低價進口」這也是中國面對產量過剩的另一種手法。

參考各國案例，徐富癸表示，反傾銷稅是目前各國最主要的救濟手段，這是符合WTO規範在特定條件下的貿易救濟措施，像韓國、美國、歐盟、加拿大這些國家，都有各自對應的國內法及相關機制來對外國產品課徵反傾銷稅。事實上，現在各國都面臨中國因為內需縮緊而來的傾銷倒貨，以 2013 年統計到去年六月底的數據來看，全球共發起 2706 件反傾銷稅調查案，其中就有高達780件是針對中國，為全球第一。

郭國文表示，中國對台灣傾銷不只是地理因素，還有政治因素，意圖把台灣市場「內地化」，或是讓台灣市場對中國有依賴性的考量。台灣必須要加快反應，以啤酒為例，低價傾銷啤酒不只讓台啤銷量下滑，甚至導致啤酒廠的員工數減少，衝擊到台灣人生計，不只是市場面，更是在產業面也受衝擊。從政治面來看，中國就是希望台灣人依賴中國產製的低價貨品，這是一種從經濟層面與生活層面的入侵戰，在中國武力併吞的威脅與日俱增下，不能不有所警覺。

郭國文指出，以啤酒而言，其實另一個重要議題是讓消費者了解，這個是中國啤酒，像麒麟Bar大家可能以為是台灣啤酒，因為這些公司行銷會魚目混珠，意圖用台灣意象，甚至是中華民國國旗來行銷。先前在他和徐富癸、鍾佳濱的共同努力下，財政部終於公告函示，要求未來中國啤酒不能夠在外包裝上，假裝自己是台灣品牌來誤導消費者，如果要有「品牌」國家的標示，那產地的標示也必須一樣大。

徐富癸強調，本土啤酒產業是非常優秀的，也是我們台灣的驕傲。面對中國製啤酒的威脅，除了督促財政部盡快課徵反傾銷稅反制對方外，我對於本土啤酒產業的進口原物料，已經提出調降關稅的修正草案，因為有些釀酒原料，例如啤酒花、麥芽，台灣是沒有生產的，那政府過去對原物料課徵關稅，並沒有起到保護本土產業的效果。所以如果政府能夠妥適評估原物料關稅的調整，可以協助台灣釀酒產業減少生產的成本壓力，也不會損害到本土農業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股2檔上演爆量秀！　數度亮燈漲停
樂天女孩「當富商囂張小三」　律師再爆線索：她根本不怕公開
國台辦發聲「歡迎館長」！　痛批八囧「宵小之輩」將終生追責
控Andy劈腿！　家寧「默默1舉動」被抓包
快訊／遭爆組極樂砲兵團　「型男里長」發聲
碎屍魔現況曝！　住3人房淡定如渡假

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德盼2030癌症死亡率減少1/3　藍委：絕對被錯誤能源政策拖垮

內政部要「中正路」改名　侯友宜轟浪費錢：真的是件很無聊的事！

名嘴同框葉元之嗆「南部低端人口」　綠委轟不適格：柯志恩認同？

新北里長被爆赴陸買春　侯友宜：兩岸交流不可逾越法律

揭往例「私用公務車是刑事罪」　游淑慧轟：載李俊俋愛犬就沒事？

遭爆組砲兵團海外買春　新北「型男里長」喬天鼎喊冤：前女友報復

分析朱立倫表態願交棒用意　他曝看出「鬥志」：令盧秀燕進退兩難

中國啤酒低價入侵台灣市場　立委憂損害本土產業、暗藏政治意圖

刪地方補助款遭在野黨批違法　龔明鑫：非法律義務支出

快訊／罷瑤換領銜人也亂簽「700非原提議人」遭否決　吳思瑤回應了

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

【默契的擊掌】領完餐弟弟突然伸手！店員秒get到

賴清德盼2030癌症死亡率減少1/3　藍委：絕對被錯誤能源政策拖垮

內政部要「中正路」改名　侯友宜轟浪費錢：真的是件很無聊的事！

名嘴同框葉元之嗆「南部低端人口」　綠委轟不適格：柯志恩認同？

新北里長被爆赴陸買春　侯友宜：兩岸交流不可逾越法律

揭往例「私用公務車是刑事罪」　游淑慧轟：載李俊俋愛犬就沒事？

遭爆組砲兵團海外買春　新北「型男里長」喬天鼎喊冤：前女友報復

分析朱立倫表態願交棒用意　他曝看出「鬥志」：令盧秀燕進退兩難

中國啤酒低價入侵台灣市場　立委憂損害本土產業、暗藏政治意圖

刪地方補助款遭在野黨批違法　龔明鑫：非法律義務支出

快訊／罷瑤換領銜人也亂簽「700非原提議人」遭否決　吳思瑤回應了

按摩店大聲喧嘩擾民挨轟！　身家十億女星緊急道歉回應了

賴清德盼2030癌症死亡率減少1/3　藍委：絕對被錯誤能源政策拖垮

大學教授遭爆射後不理害懷孕　清秀前女友認了「被分手求復合」

工程老闆性侵17歲女會計！到職隔天載去摩鐵　賠40萬判3年10月

試開箱／回歸香水本質！不用管成本、只需揮灑創意的藝術香氛殿堂

遭傳被永野芽郁劈腿！金武俊《新聞主播》戲份消失…生日照引揣測

看台大毒梟案！她驚覺「最荒謬1點」　網爆感慨：聰明的混蛋

台東女疑獨自離家後失聯！親友哽咽曝她「常記憶混淆」：情況堪憂

食藥署拚本周內解快篩荒　每周60萬劑「連鎖超商、藥局」優先鋪貨

感受雨都「騎樓咖啡」氛圍　基隆不限時寧靜小店60元就能喝一杯

【默契的擊掌】領完餐弟弟突然伸手！店員秒get到

政治熱門新聞

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

罷吳思瑤換將失敗！　中選會：領銜人仍為張克晉

遭爆組砲兵團海外買春　新北「型男里長」喬天鼎喊冤：前女友報復

柯文哲又遭延押　朱立倫聲援：司法明顯雙標

北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨怒批侵害人權

呱吉「不喜歡林昶佐」　爆被私下說壞話

南投縣選委會指「簽名太潦草」剔除千份罷馬文君連署　他轟公然犯罪

砍補助款地方跳腳　行政院再喊共體時艱

閃兵藝人全都在台北榮總複檢　退輔會：全力配合調查

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

「蕭」太難寫？馬文君罷免案遭剔除千份連署書　中選會將行政調查

罷吳思瑤換領銜人失敗　律師示警：執意送件將二度涉犯偽造文書罪

賴政府強推中正路改名　蔣萬安批：搞政治、不辦正事無法苟同

游盈隆：大罷免尾大不掉民進黨難忽視

更多熱門

相關新聞

評李俊俋公務車送愛犬將爆發民怨　黃暐瀚揪「這句話」是火上加油

評李俊俋公務車送愛犬將爆發民怨　黃暐瀚揪「這句話」是火上加油

監察院秘書長李俊俋27日遭爆料，疑似以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，涉濫用行政資源。事件延燒後，李俊俋則立即致歉，並表示已向副院長李鴻鈞自請處分。對此，媒體人黃暐瀚表示，但李還補一句話火上加油「立法院監院業務費遭刪除後，公務車油料、保險部分都是由用車人自行負擔」，但車是監察院的、司機跟幕僚也是監察院的，竟然叫他們用公務車送狗，這件事情非常嚴重，一定會爆發台灣相當大民怨。

綠委批南投等3地選委會「作弊」反罷　喊話縣市長：停止迫害公務員

綠委批南投等3地選委會「作弊」反罷　喊話縣市長：停止迫害公務員

罷免吳思瑤二階還差7000份！　丁守中今驚喜現身罷吳總部簽連署

罷免吳思瑤二階還差7000份！　丁守中今驚喜現身罷吳總部簽連署

網軍竄改文宣「道路拓寬變爭取咖啡買一送一」被抓包　綠委報警抓人

網軍竄改文宣「道路拓寬變爭取咖啡買一送一」被抓包　綠委報警抓人

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

關鍵字：

郭國文啤酒鍾佳濱徐富癸民進黨低價傾銷

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

家寧男閨蜜身份起底

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

荒淫里長砲兵團！　「群組極樂照」流出

新北「型男里長」組極樂砲兵團　上空辣妹照流出

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉　辣妻丟警告

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

快訊／8級強風擴大　午後加劇「全台雨最多」時間曝

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面