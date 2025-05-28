中國啤酒低價入侵台灣市場　立委憂損害本土產業、暗藏政治意圖

▲郭國文、徐富癸、鍾佳濱日前召開「中國啤酒傾銷攻台」記者會。（圖／立委徐富癸辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

中國製啤酒大量輸入台灣，十年內市佔率成長四倍，如今台灣人每喝三罐啤酒就有一罐來自中國，對本土啤酒產業釀成重大困境。對此，綠委徐富癸、郭國文受訪時指出，中國啤酒低價傾銷不僅衝擊台灣本土產業，更可能暗藏政治意圖，企圖「內地化」台灣市場。呼籲政府立即採取反制措施，並強調需提升產地標示透明度，保障消費者知情權。

徐富癸透露，在屏東很多熱炒店、小吃店、檳榔攤最常看到的就是百威和麒麟BAR，他們的價格也都比台灣啤酒或是其他的啤酒更加便宜，光是市場常見的330ml罐裝啤酒，每罐中國製啤酒的平均售價，就比台製啤酒便宜5、6塊，甚至常常舉辦促銷活動，但很多鄉親都不知道，包含百威、麒麟Bar、雪山、可樂娜啤酒在內，他們都是中國製造。郭國文則表示，他在中南部跑攤，很常看到紅色的罐裝啤酒（百威），尤其是宮廟相關的活動，過去都是綠色瓶子，現在則比較多紅色。後來跑攤的時候，我都會跟鄉親說百威是中國製啤酒，很多人都不知道，只知道價格比較便宜。

郭國文表示，自己看了今年第一季的資料，中國啤酒佔比已經來到36％，比去年調查又多了4%。從中國自己的海關統計資料可以看到，臺灣是中國啤酒的第一大出口國，以金額來看的話，在去年已經達到第二名出口國緬甸的2.4倍，這是非常嚴重的狀況。

郭國文進一步說明，其實中國不管是中央、地方政府，都有大規模的補助計畫，中央的部分，包括中國酒類「十三五」(2015-2020)、「十四五」(2020-2025)的大規模計劃，目標就是提高啤酒的產量、銷售收入跟利潤。 透過補助製造過程的設備、提高生產力、鼓勵外商投資等措施，扶植中國啤酒，根據百威、青島的公開財報，光政府補助就領了將近20億台幣，2018年福建省莆田市就以技術改造設備補助等名義，提供百威雪津啤酒廠超過300萬人民幣的補助金額；2024年漢陽區工業投資和技術改造專項資金，就針對百威（武漢）啤酒有限公司，以啤酒生產線多樣化和自動化升級改造項目提供將近435萬人民幣的補助金額，佔該項目投資金額約8%。

徐富癸也提到，最近鋼鐵業也有針對中國大陸的特定熱軋扁軋鋼品提出反傾銷稅申請，過去成功課徵反傾銷稅的中國製產品，在工業用品像去年的平面印刷用版材、各類鋼品等，民生用品像是毛巾、鞋靴等，都是中國傾銷低價產品到台灣的案例。從財政部公開的現行課徵反傾銷稅的共 10 項商品來看，就有 8 項是包含中國生產的商品，現在還有很多產品都有中國傾銷的疑慮，目前太陽能產業也有相關疑慮，可見中國對我國傾銷的情況是遍及很多產業的。

郭國文坦言，最近也接到鋁模板業者的陳情，中國因為不動產危機不斷，導致鋁模板產量過剩，所以不斷想拚外銷。不過，依照目前台灣法規，中國鋁模板應該無法進口，所以不少業者就用「違法繞道」的行為，把鋁模板假冒成「鋁模具」進口，但兩者是完全不同的東西。雖然不算傾銷，但「違法低價進口」這也是中國面對產量過剩的另一種手法。

參考各國案例，徐富癸表示，反傾銷稅是目前各國最主要的救濟手段，這是符合WTO規範在特定條件下的貿易救濟措施，像韓國、美國、歐盟、加拿大這些國家，都有各自對應的國內法及相關機制來對外國產品課徵反傾銷稅。事實上，現在各國都面臨中國因為內需縮緊而來的傾銷倒貨，以 2013 年統計到去年六月底的數據來看，全球共發起 2706 件反傾銷稅調查案，其中就有高達780件是針對中國，為全球第一。

郭國文表示，中國對台灣傾銷不只是地理因素，還有政治因素，意圖把台灣市場「內地化」，或是讓台灣市場對中國有依賴性的考量。台灣必須要加快反應，以啤酒為例，低價傾銷啤酒不只讓台啤銷量下滑，甚至導致啤酒廠的員工數減少，衝擊到台灣人生計，不只是市場面，更是在產業面也受衝擊。從政治面來看，中國就是希望台灣人依賴中國產製的低價貨品，這是一種從經濟層面與生活層面的入侵戰，在中國武力併吞的威脅與日俱增下，不能不有所警覺。

郭國文指出，以啤酒而言，其實另一個重要議題是讓消費者了解，這個是中國啤酒，像麒麟Bar大家可能以為是台灣啤酒，因為這些公司行銷會魚目混珠，意圖用台灣意象，甚至是中華民國國旗來行銷。先前在他和徐富癸、鍾佳濱的共同努力下，財政部終於公告函示，要求未來中國啤酒不能夠在外包裝上，假裝自己是台灣品牌來誤導消費者，如果要有「品牌」國家的標示，那產地的標示也必須一樣大。

徐富癸強調，本土啤酒產業是非常優秀的，也是我們台灣的驕傲。面對中國製啤酒的威脅，除了督促財政部盡快課徵反傾銷稅反制對方外，我對於本土啤酒產業的進口原物料，已經提出調降關稅的修正草案，因為有些釀酒原料，例如啤酒花、麥芽，台灣是沒有生產的，那政府過去對原物料課徵關稅，並沒有起到保護本土產業的效果。所以如果政府能夠妥適評估原物料關稅的調整，可以協助台灣釀酒產業減少生產的成本壓力，也不會損害到本土農業。