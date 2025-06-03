桃園龍元宮商圈周邊停車空間不足　徐玉樹關切市府提方案改善

▲徐玉樹關切龍元宮商圈周邊停車空間不足。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

地方商圈週邊的停車空間不足，往往影響民眾前往消費的意願？桃園市議員徐玉樹3日於市議會市政總質詢中，針對龍潭區龍元宮商圈周邊停車位難求，以及閒置農地轉作停車空間提出質詢。交通局長張新福表示，龍元宮、南天宮以及龍潭大池一帶人潮眾多，但當地可用土地資源有限，設置停車場有一定程度的困難。

不過，交通局已經初步盤點，鄰近的龍潭高中與龍潭國小操場，是目前最具可行性的選址地點，並已啟動可行性評估作業，預計於6月底完成相關報告。

有關可行性的評估方案，交通局張局長指出，目前共有兩種方案，首先是在龍潭高中與龍潭國小，各蓋一層樓的地下停車空間；第二個方案則是於龍潭國小向下挖兩層，以解決當地的停車需求。交通局將進一步比較兩個方案的效益與可行性，作為後續決策的參考。

針對閒置農地轉作停車空間議題，交通局張局長表示，只要是都市計畫外的部分，若不是特定農業區，都有機會可作為停車用地。

關於龍潭轉運站規劃進度，交通局張局長表示，該轉運站預計於今年7月正式動工，並於明（115）年7至8月間完工啟用，轉運站完工後，預計可服務7條國道客運路線與14條市區公車路線，將有效提升轉乘便利性與運輸效率。此外，轉運站亦有規劃設置逾百席機車停車位，並積極與轉運站周遭空地的地主溝通，進行停車空間的申請變更。轉運站完成後，交通局也會陸續規劃一些新的路線，滿足當地的通勤需求。

至於國道客運712往返龍潭、捷運永寧站的公車班次，張局長表示，經調查該路線公車，確實發現早上6點、6點40分這兩個班次的通勤使用量相對較高。對此交通局將於這兩班次中間新增班次，以期解決該時段通勤尖峰的使用需求。