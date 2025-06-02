　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻離婚前夕遭抓姦！「老X很臭」對話超鹹濕　前夫怒告小王

▲▼口交、性愛、性交、做愛、上床、性行為、情侶、男女、偷情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園一名人妻在與丈夫離婚的前一日，前往旅館與小王幽會並發生關係。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者潘鳳威／桃園報導

桃園一名胡姓男子與結婚12年的妻子，因小王的介入，最終導致離婚收場。小王與妻子在離婚前曾多次互傳露骨訊息，包括「老X很臭，可以塞妳嘴嗎？」等調情話語。妻子更在與丈夫離婚前一日，與小王開房並發生關係。胡男前往抓姦後憤而提告，向小王求償100萬元精神慰撫金。桃園地院審酌雙方證據，最終依侵害配偶權判小王應賠償胡男20萬元，可上訴。

判決書指出，胡男與妻子小寧(化名)2012年結婚，但兩人打算於2024年5月30日辦理離婚，因為胡男發現小寧婚內出軌，與小王Andy(化名)過從甚密，兩人不僅在通訊軟體中多次互傳鹹濕露骨對話，更在離婚前一天5月29日，跑去桃園高鐵站附近開房間，然而，Andy和小寧並不知當日早已被胡男與5位親友跟蹤埋伏，且在離開旅館時被當場抓姦。

胡男因此事深受打擊，身心幾近崩潰，認為Andy是導致自己婚姻破裂的導火索，嚴重侵害配偶權，一狀將其告上法院，並要求賠償100萬元精神撫慰金與利息。

桃園地院開庭審理時，Andy辯稱與小寧僅為事業上合作夥伴的普通朋友，29日跑去旅館開房間只是要討論合作事宜，且表示自己不知道小寧已婚。Andy也對胡男提供的對話紀錄、當日跟監偷拍照片作出解釋，他表示自己與小寧牽手過馬路是出於紳士風度，深怕她一個不小心被車撞傷，此舉乃國際禮儀。

Andy還指出，胡男與親友突然闖進旅館房間拍照，證據可能被加工偽造，偷拍對話或照片也侵犯了他和小寧的隱私權，因此不該被當作證據。再加上通姦已除罪化，胡男不能用配偶權來要求賠償。

然而，法官調閱Andy與小寧對話紀錄發現兩人關係匪淺，內容諸如「Andy：現在老X很臭，可以塞妳嘴嗎？變態變態的」、「Andy：你拍一下扒開XX玩OO的影片，我想看看打手槍」、「小寧：愛你，回去小心，真的超想你的，這種時候真的好想好想...」等等鹹濕話語。

且在其中一則對話中發現小寧曾向Andy表示：「我在客廳，我先生在房間」，Andy隨即回稱：「噢噢噢！好的」，顯見Andy早已知道小寧已婚，且兩人平時對話已明顯超越一般普通朋友。另根據胡男提供的抓姦照，法官確認兩人有牽手等肢體親密接觸，孤男寡女前往旅館共處一室，依社會常情及經驗法則判斷，已逾越一般男女正常社交範疇。

桃園地院法官審酌Andy明知小寧已婚，仍與她有不當關係。但考量雙方經濟狀況與實際損害程度，最終依侵害配偶權判Andy須賠償胡男20萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／桌協不願認錯！　體育署長震怒
快訊／9縣市強風特報　8級陣風吹到明晚
快訊／高鐵首例「過站未停」　多人遭懲處
快訊／30歲女騎士飛墜卡進水溝　搶救不治亡
快訊／3縣市大雨特報！　防雷擊強陣風
獨／台中知名景點「地主圍路封園」　遊客折返嘆可惜
快訊／李鴻鈞道歉！說明李俊俋准辭原因　3監委移送紀律委員會
少校好市多「偷拍女店員裙底」　被逮畫面曝光
高雄21小時內3起嚴重車禍　釀4死「皆不到30歲」
紀曉君擺攤遇氣爆！　「尪二度燒傷」全身纏紗布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北檢要查了！李俊俋濫用公務車接送愛犬　檢肅黑金專股偵辦

快訊／基隆30歲女騎士疑自摔！飛墜卡進水溝中　送醫搶救不治

獨／石岡情人木橋後方園區租約到期　地主圍路封園遊客嘆可惜

端午回台南…斗煥坪少校好市多「偷拍女店員裙底」！被逮畫面曝光

人妻離婚前夕遭抓姦！「老X很臭」對話超鹹濕　前夫怒告小王

端午連假尾聲！高雄21小時內連3起嚴重車禍　釀4死「不到30歲」

未禮讓行人！駕駛不服遭科技執法罰6千　法院算枕木紋距離判違規

士林7旬翁樓頂塗防水漆倒地無呼吸心跳　家屬這原因放棄急救

金門機場旁車禍！2車圓環擦撞畫面曝　輪胎掉落車頭全毀

台中弟逛夜市遭襲擊！哥手持斧頭猛砍　留下一地血跡

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

en首秀遭質疑對嘴　清唱〈囂張〉闢謠

北檢要查了！李俊俋濫用公務車接送愛犬　檢肅黑金專股偵辦

快訊／基隆30歲女騎士疑自摔！飛墜卡進水溝中　送醫搶救不治

獨／石岡情人木橋後方園區租約到期　地主圍路封園遊客嘆可惜

端午回台南…斗煥坪少校好市多「偷拍女店員裙底」！被逮畫面曝光

人妻離婚前夕遭抓姦！「老X很臭」對話超鹹濕　前夫怒告小王

端午連假尾聲！高雄21小時內連3起嚴重車禍　釀4死「不到30歲」

未禮讓行人！駕駛不服遭科技執法罰6千　法院算枕木紋距離判違規

士林7旬翁樓頂塗防水漆倒地無呼吸心跳　家屬這原因放棄急救

金門機場旁車禍！2車圓環擦撞畫面曝　輪胎掉落車頭全毀

台中弟逛夜市遭襲擊！哥手持斧頭猛砍　留下一地血跡

GD爆熱戀TWICE Sana「沉默2月首發聲」！上同節目結緣　親揭兩人關係

池昌旭手臂肌肉線條太逼人　時髦雷達表也搶鏡

桌協收「最後通牒」仍不認錯　體育署長：沒遇過這樣的協會

輝達海外版RTX 5090現身中國　外媒曝可能透過灰色地帶走私

基隆直航石垣島！在台日人嗨喊1事「對居民來說超方便」

快訊／9縣市強風特報　8級陣風吹到明晚

大谷翔平、賈吉都熄火！山本由伸遭狙擊吞敗　道奇3比7不敵洋基

情侶PK一家三口！上海迪士尼瘋狂動物城開打　短裙兔茱迪連小女孩都推

「央行教父」辭世！全球經濟救火隊長　門生全是金融菁英

4盤擊敗丹麥新星　義大利帥哥晉法網8強創個人最佳

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

社會熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

78歲無照翁撞傷8人　特斯拉車主提告了

人夫開車載女同學　正宮查行車紀錄器錄火了

好市多女店員遭偷拍裙底！色狼是少校

高雄嚴重車禍！重機騎士傷重亡

高雄晚間嚴重車禍！重機騎士命危搶救中

許藍方律師傳大肌肌照　人妻驚嘆：哇塞！很明顯

國3深夜車禍畫面曝光！　25歲男「自撞噴飛亡」

板橋燒烤店失火　濃煙竄天

國3深夜嚴重車禍！　自小客自撞「1人噴飛亡」

優秀女大生應徵家教遇害　32年前疑案重啟

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

北捷爆2男互毆　所有人瘋往車尾奔逃　

更多熱門

相關新聞

嫌犯拒檢逃逸！桃園警回現場　破獲毒品原料

嫌犯拒檢逃逸！桃園警回現場　破獲毒品原料

桃園市保安大隊第一中隊員警5月31日凌晨巡邏時，發現一輛自小客車形跡可疑並拒絕受檢，成功截停後發現車內藏有大量毒品，駕駛人隨即遭逮捕。當日下午警方持續追查逃逸共犯，意外發現另名通緝犯現身，對方為躲避盤查還推倒員警，最終也遭制伏，並在其住處搜出各類毒品與原料，全案依毒品、妨害公務等罪嫌移送偵辦，並持續向上溯源。

桃園諾貝爾書局將熄燈！副市長畫出神秘基地

桃園諾貝爾書局將熄燈！副市長畫出神秘基地

撕褲襪+銬床上　人妻偷吃嬌喊濕背秀服務

撕褲襪+銬床上　人妻偷吃嬌喊濕背秀服務

一天開單300張！科技執法新熱點引民怨

一天開單300張！科技執法新熱點引民怨

桃園37年老書店7月底熄燈　網不捨嘆：童年回憶沒了

桃園37年老書店7月底熄燈　網不捨嘆：童年回憶沒了

關鍵字：

婚姻背叛桃園抓姦離婚情敵

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」

78歲無照翁撞傷8人　特斯拉車主提告了

烏無人機狂轟俄機場　炸毀俄41架轟炸機

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

樂天Dora捲小三疑雲！昔爆「國三獻初夜」

鬼鬼突曬混血女娃照

好多人生病！　醫建議「2症狀」新冠快篩

大號後怎麼清最乾淨？　醫推「隨身帶1物」有效防感染

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面