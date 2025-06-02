人妻離婚前夕遭抓姦！「老X很臭」對話超鹹濕　前夫怒告小王

▲桃園一名人妻在與丈夫離婚的前一日，前往旅館與小王幽會並發生關係。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者潘鳳威／桃園報導

桃園一名胡姓男子與結婚12年的妻子，因小王的介入，最終導致離婚收場。小王與妻子在離婚前曾多次互傳露骨訊息，包括「老X很臭，可以塞妳嘴嗎？」等調情話語。妻子更在與丈夫離婚前一日，與小王開房並發生關係。胡男前往抓姦後憤而提告，向小王求償100萬元精神慰撫金。桃園地院審酌雙方證據，最終依侵害配偶權判小王應賠償胡男20萬元，可上訴。

判決書指出，胡男與妻子小寧(化名)2012年結婚，但兩人打算於2024年5月30日辦理離婚，因為胡男發現小寧婚內出軌，與小王Andy(化名)過從甚密，兩人不僅在通訊軟體中多次互傳鹹濕露骨對話，更在離婚前一天5月29日，跑去桃園高鐵站附近開房間，然而，Andy和小寧並不知當日早已被胡男與5位親友跟蹤埋伏，且在離開旅館時被當場抓姦。

胡男因此事深受打擊，身心幾近崩潰，認為Andy是導致自己婚姻破裂的導火索，嚴重侵害配偶權，一狀將其告上法院，並要求賠償100萬元精神撫慰金與利息。

桃園地院開庭審理時，Andy辯稱與小寧僅為事業上合作夥伴的普通朋友，29日跑去旅館開房間只是要討論合作事宜，且表示自己不知道小寧已婚。Andy也對胡男提供的對話紀錄、當日跟監偷拍照片作出解釋，他表示自己與小寧牽手過馬路是出於紳士風度，深怕她一個不小心被車撞傷，此舉乃國際禮儀。

Andy還指出，胡男與親友突然闖進旅館房間拍照，證據可能被加工偽造，偷拍對話或照片也侵犯了他和小寧的隱私權，因此不該被當作證據。再加上通姦已除罪化，胡男不能用配偶權來要求賠償。

然而，法官調閱Andy與小寧對話紀錄發現兩人關係匪淺，內容諸如「Andy：現在老X很臭，可以塞妳嘴嗎？變態變態的」、「Andy：你拍一下扒開XX玩OO的影片，我想看看打手槍」、「小寧：愛你，回去小心，真的超想你的，這種時候真的好想好想...」等等鹹濕話語。

且在其中一則對話中發現小寧曾向Andy表示：「我在客廳，我先生在房間」，Andy隨即回稱：「噢噢噢！好的」，顯見Andy早已知道小寧已婚，且兩人平時對話已明顯超越一般普通朋友。另根據胡男提供的抓姦照，法官確認兩人有牽手等肢體親密接觸，孤男寡女前往旅館共處一室，依社會常情及經驗法則判斷，已逾越一般男女正常社交範疇。

桃園地院法官審酌Andy明知小寧已婚，仍與她有不當關係。但考量雙方經濟狀況與實際損害程度，最終依侵害配偶權判Andy須賠償胡男20萬元，全案仍可上訴。