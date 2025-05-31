桃園諾貝爾書局7月熄燈！副市長蘇俊賓畫出「神秘基地」勾回憶殺

▲桃園諾貝爾圖書城中正店熄燈。（圖／翻攝自桃園諾貝爾圖書城中正店臉書）

記者閔文昱／綜合報導

桃園中正路上營業37年的「諾貝爾圖書城」即將在7月31日熄燈，消息一出讓不少桃園人不捨。副市長蘇俊賓30日晚間也在臉書感性發文，並親自繪製書局透視圖，形容這家地下書局宛如「青少年時期的神秘基地」，不只是買書，更是一段代代傳承的青春回憶。

蘇俊賓表示，自己國中時常走下那段熟悉的階梯，轉個彎就能進入明亮、琳瑯滿目的書局世界，那不僅是學習知識的地方，也是釋放壓力的重要儀式感，「中正路上最可靠的地方，就是這裡，翻雜誌、買文具，甚至是國中生所能想像的一切。」

即便長大離開桃園，他每次回家仍會刻意繞去諾貝爾書局，「彷彿是在尋找當年那個翻著NBA雜誌的自己。」他提到，中正路上的商家更迭頻繁，不同世代的桃園人交集有限，而這家書局就是少數的共同記憶，「和中崎蛋糕、蜜蜂咖啡一樣，是可以拿出來聊的地標，只是現在少了一個。」

▲桃園市副市長蘇俊賓親筆畫出諾貝爾書局的透視全景圖。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓）

蘇俊賓也透露，上次光顧諾貝爾書局，是為了幫孩子挑角落生物的禮品，本以為這座童年基地能撐過消費型態改變的第一波浪潮，沒想到如今仍難敵時代變遷，「在這寸土寸金的地段能撐37年，代表它曾經有過真正的競爭力，也見證了第二代消費者的出現。」

為了向這段記憶致敬，蘇俊賓特地畫出書局透視圖，讓人一窺這座地下神秘基地的樣貌。他笑說，「如果不靠透視眼和一點點想像力，很難畫出它的神秘感。」文末也不忘邀請市民「在熄燈前去拜訪這位老朋友」。

貼文曝光後，掀起一波桃園人的「回憶殺」。許多網友留言，「以前周五放學都會先去那裡晃一圈」、「我媽會把我丟在那看書，自己去逛街」、「學生時期兩大聖地：諾貝爾、麥當勞013店」，甚至有人擔憂未來書籍與參考書的去處，引發對城市文化資源存續的討論。