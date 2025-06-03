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台東清寒生「天空之鏡」斷魂！曾想休學工作養家　親人跪地披校服

▲台東「天空之鏡」落海高中生尋獲遺體。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東「天空之鏡」落海高中生尋獲遺體。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣東海岸知名景點「天空之鏡」2日驚傳一起溺水意外，一名陳姓高中男學生不慎落海失蹤，海巡單位隨即展開海、陸、空大規模搜救行動。今3日上午，陳生家屬於事故現場立桿懸掛其校服，盼望奇蹟出現。然而不幸的是，海巡人員稍早在北岸礁岩區發現陳生遺體，家屬趕赴現場，為其披上校服，低頭默哀祈禱。

海巡署東部分署第一三岸巡隊組主任鍾易昌指出，自2日下午起動員直升機3架次、巡防艇4艘，結合海巡、消防、警方及民間救難人力，超過百人通宵投入搜救。今日上午針對事發海域南北兩側強化搜索，終於於上午10時58分在北側礁岩區尋獲陳生，經確認無誤後，通知家屬前來辨識。

▲台東「天空之鏡」落海高中生尋獲遺體。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東「天空之鏡」落海高中生尋獲遺體。（圖／記者楊晨東翻攝）

校方表示，陳生家庭經濟條件清寒，平日需頻繁請假打工以分擔家計。原定昨日請假工作，因天氣酷熱，臨時改變行程，改隨母親及弟弟前往沙灘戲水消暑。未料，弟弟於水中回頭時發現哥哥失蹤，驚慌上岸向大人求助。

校方進一步指出，陳生在校表現優異，曾擔任風紀與學藝股長，性格積極、樂於助人，深受師長與同儕肯定。過去也曾因家庭經濟壓力與導師商討休學事宜，一度想休學外出工作來貼補家用，但因成績優異，校方極力鼓勵他完成高中學業，盼望他能有更好的發展。

▲台東「天空之鏡」落海高中生尋獲遺體。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東「天空之鏡」落海高中生尋獲遺體，覆蓋校服家屬跪地悲傷不已。（圖／記者楊晨東翻攝）

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