獲救婦現身！免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」：天天飯配菜葉

記者游瓊華／台中報導

有8名國人遭人蛇集團洗腦，以為到泰國開銀行帳戶可得酬金5萬元，還可以免費吃喝玩樂爽遊泰國，沒想到一落地泰國就被持槍之武裝分子囚禁，當中一名獲救的沈姓婦人3日出面描述遭騙過程，提到詐團認為豬仔活著可以賣出去就好，一天只吃一餐，僅白飯配菜葉，「很可怕的經歷、覺得無助、沒有人要救我！」

▲沈姓婦人等8名國人聽信人蛇集團話術，以免費泰國旅行並至銀行開戶還能獲得5萬酬金為由，前往泰國，未料一落地就被賣到園區。（圖／記者游瓊華翻攝）



沈姓婦人表示，自己是透過友人介紹，去泰國玩7天，開銀行帳戶可獲得酬金5萬元，且全程招待，覺得很有吸引力，去年12月4日抵達泰國，沒想到一下車就被兩台「阿法」接走，連夜被載運過河到緬甸，之後就被拘禁在緬甸苗瓦迪地區。沈婦提到，除了她還有陳姓、胡姓等3名婦女，詐團對她們說，因為年紀太大，無法從事詐騙，但因花了每人60萬元代價，跟台灣人蛇集團買下她們，因此要求她們每人支付60萬元贖金，才放他們回台；過程中，另外5名年輕人早已被賣到詐騙園區。

▲刑事局曝光詐團騙人流程表，提醒民眾留意，不要誤信謊言上當受騙。（圖／台中市刑事局提供）



沈婦表示，詐團沒收了他們的手機、護照、鑰匙，除非打電話湊贖金，否則無法對外聯繫，第一個陳姓婦人湊到40萬元，12月19日先離開，接著胡姓婦人湊到65萬元，在12月31日離開；過程中，知名街頭藝人「小翁立友」也被騙到園區，後來是透過其經紀人協助下（透過刑事局國際科救援），兩人一起在今年3月離開，抵達台灣。

沈婦心有餘悸地說，「家人沒錢，沒有人要救我」，在當地生活品質很差、水質不好，吃得更差，一天只吃一餐，僅白飯配菜葉，因為對詐團來說，豬仔只要活著可以賣就好，回想起這段經歷既可怕又無助。