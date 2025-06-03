噁心阿北和鄰居吵架！酒後狂尻磨蹭　她機車坐墊上「滿滿子孫」

▲高雄李姓男子和女鄰居吵架，竟將精液噴在她的機車坐墊上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名李姓男子與黃姓女鄰居發生口角，他深夜酒後越想越氣，情緒激動便跑到黃女住家，脫下褲子坐在黃女的機車上磨蹭，還將「子孫」射在坐墊上，雖然事後用抹布擦拭過，但黃女透過監視器發現李男猥褻她的機車，氣炸報警處理，檢方偵結後將李男起訴。

據了解，李酒後失控，於深夜時分公然脫褲露出生殖器，並在黃女停放住家門前的機車坐墊上做出猥褻行為，甚至污損坐墊，黃女透過監視器發現其惡行後報警，橋頭地檢署偵查終結，依妨害風化及毀損等罪嫌，聲請簡易判決處刑。

檢方指出，李姓男子與黃姓女子都住在高雄大寮區，今年2月8日深夜10點多，2人因故發生爭執，李男飲酒後情緒激動，竟心生不滿欲尋處發洩，竟跑到黃女住家前，脫下褲子露出生殖器後，還坐上黃女機車，對機車坐墊來回磨蹭，最後還把精液噴在機車坐墊上，導致坐墊表皮污損。李男犯後13分鐘，為避免東窗事發，還特地返回現場，持抹布擦拭精液後才離去。

▲黃姓女鄰居發現機車坐墊被噴精，氣炸報警也換了坐墊。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



不過黃女聽到家門口有聲響，查看監視器時，竟發現李男裸著下身坐在她的機車上，還將「子子孫孫」噴在坐墊上，她氣炸報警處理，事後也不敢繼續坐那塊坐墊，趕緊把機車牽到車行更換。

檢方偵查時，李男辯稱沒有想讓別人觀看他打手槍，但檢方發現李男在2006年起就曾多次涉犯公然猥褻案件並遭起訴判刑，顯然抱持著遭人直擊打手槍也無所謂的態度。雖然機車坐墊沒有被破壞，但考量一般女性得知座墊被射精，通常會感到噁心、嫌惡而不願繼續使用。全案偵結後，依公然猥褻罪、毀損罪將李男起訴。