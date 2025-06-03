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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

剩最後10天衝刺！　罷免黃捷、許智傑「連署門檻」差距曝光

▲▼雙罷劫總部,徐尚賢,黃捷,許智傑,大罷免,連署。（圖／記者吳世龍攝）

▲雙罷劫團隊公布連署門檻達標差距份數。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄雙罷劫總幹事朱磊今（3）日召開記者會公布，罷免黃捷、許智傑連署書份數，距離達標門檻還各差9千份、1.1萬份，14日為送件的最後期限，剩下最後10天衝刺，呼籲民眾快來連署，另外因應梅雨來襲，也啟動「連署快遞」，由志工到府就近收件，希望一起寫下高雄的歷史。

朱磊指出，自4/18罷團遭遇到史無前例的司法行動以來，可謂一路坎坷，再加上先前經歷團隊的各種紛紛擾擾，他臨危受託，肩負起領銜人應承擔的責任，戰鬥到最後一刻。

整體看，以比較清晰的第一梯次，及需要進一步整理的第二梯次（戶籍里鄰沒寫、紙張較陳舊、簽名潦草等），還有領銜人保管的部分，估算黃捷部分最終仍需至少8千-9千份、許智傑部分需要1.1萬份左右方可送件，但距離6/14送件期限，也只剩下10天的最後衝刺時間了。

▲罷免民進黨立委許智傑領銜人朱磊,朱磊。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷免民進黨立委許智傑領銜人朱磊。（圖／記者吳世龍攝）

朱磊說，即使罷團陷入司法打殺的泥沼中、糧草也已耗盡、志工又因種種原因所剩無幾，但依舊風雨無阻，冒著隨時失聯、被擄走、被約談的巨大風險每日早出晚歸，在高雄六個區擺攤近300場，將一張張來之不易的連署書帶回來，所幸仍有眾多市民朋友勇敢走出來連署支持。

即使人力資源嚴重匱乏，罷團仍繼續以「1個人、1支筆、1張桌」標配固守連署站點，方便民眾就近取送件，距離較遠或時間無法兼顧的民眾可致電到府或附近取送件。

罷團也懇請戶籍在高雄苓雅、前金、新興、鼓山、鹽埕、鳳山區的民眾盡快來連署。已連署的朋友，麻煩再請介紹其他親友連署，每一份的連署對罷團來說都非常重要，有機會一起寫下高雄甚至台灣史上第一次有民進黨立委、而且是兩名同時被提議罷免的光榮歷史。

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