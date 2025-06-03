藍白聯手！贊同59、反對50　立院通過「2028無煤中火」提案

▲立法院院會處理「2028年完成無煤中火」提案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委羅廷瑋、民眾黨立委張啓楷等人日前提案，希望院會作成決議，在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。立法院院會今（3日）處理該案，經表決結果顯示，出席者109位，贊成59位，反對50位。該案照案通過。

核三2號機近日除役，台灣正式進入非核家園，但興達、大林電廠燃煤機組卻遭爆偷開，讓外界對於空氣污染問題憂心，為此藍白立委提出823核三延役公投，並要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，預計在2028年完成「無煤中火」之國家減碳目標。

張啓楷表示，今天要一起來捍衛人民的健康，政府跟台電有責任讓台灣的電力充足，但是最近台電自打嘴巴，啟動了備用機組，影響人民肺部，而且還是用無照的機器，用的都是非常老舊的機組。中火是全世界最大、最老舊、污染最大的機組，結果現在火力全開，呼籲大家支持2028年完成無煤中火。

綠委何欣純提到，今天提案美其名是說要2028年完成無煤中火，但是沒有理性討論，中火第一次發電是在1992年，當時無論中央地方主政都是國民黨，台中為了配合國家政策，只能犧牲，他們支持減煤減污，但是不要釋放錯誤訊息，台中人就事論事，不能靠空話。

藍委楊瓊瓔說，今天立法院提出要台中發電廠逐年提出並落實減煤計畫，就是因為民眾擔心在政府倉促廢核電之下，台灣成為火電家園，他們要請政府和台電面對數字，不要硬拗，好好落實減煤計畫。數字會說話，若一邊嘴上喊會減煤、一邊卻火力全開、加開，這樣的政策不僅達不到淨零轉型，更是欺負人民，像這幾天中火不僅沒減還增高運轉量、燒煤量，當然是加大台中空污、傷害中部人健康。請政府不要當鴕鳥，能源政策有錯就改，減煤配套數據拿出來，他們絕不接受多燒煤的火電家園，台中人也絕不接受用肺發電。