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卓榮泰要立院同意636億追加預算　許宇甄轟：挾持全民當肉票

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院統刪對地方一般性補助款引發地方首長不滿，行政院長卓榮泰表示，如果立委能支持行政院636億元的追加預算，問題或許可以迎刃而解。對此，國民黨立委許宇甄批評，一般性補助款不該成為行政院用來懲罰、威脅地方政府的籌碼，更不該是用來逼迫立法院通過追加預算的政治手段。這場財政挾持將全民都當成肉票，是赤裸裸的政治操弄，也是冷酷的意志施壓，無視人民死活，可惡至極。

許宇甄批評，行政院砍完要給地方政府一般性補助款，現在說可以用「追加預算」來彌補，但這筆錢得看地方政府聽不聽話、配不配合政策才能發下來。這不是單純的財政調整，而是拿人民的生活當籌碼，逼地方和立法院就範。財政補助應是平衡區域發展的潤滑機制，若成為懲罰與施壓的工具，則不啻是對民主憲政秩序的踐踏、對國家治理根基的掏空。

許宇甄認為，地方政府財政有好有壞，為了使地方能有序治理，中央對地方財政補助需具備穩定性與可預測性，目的是為了保障地方政府施政的延續，並確保教育、交通、長照、醫療等基本公共服務不中斷，才能保障國人生存及發展。

許宇甄指出，中央和地方的財政分配，自古以來就是治理的大問題。從西漢桑弘羊《鹽鐵論》、北宋王安石《青苗法》，現代的《財政收支劃分法》，都有中央過度干涉地方財政的問題。民國88年《地方制度法》、《財政收支劃分法》制定及修法，使中央補助地方有了完善法律規範，一般性補助款成了縮小城鄉差距、維繫地方整體發展的潤滑劑，運作20多年下來，從來沒有發生過行政院苛扣一般性補助款要脅地方，逼迫立法院通過追加預算的情況，行政院這種無恥操作，不僅失格，更失德。

許宇甄再批評，一般性補助款不該成為行政院用來懲罰、威脅地方政府的籌碼，更不該是用來逼迫立法院通過追加預算的政治手段，卓榮泰院長為了大罷免砍地方政府補助款的做法，不僅讓地方政府陷入財政不安，更完全違背了預算制度的基本原則，也踐踏了法治。這場財政挾持將全民都當成肉票，是赤裸裸的政治操弄，也是冷酷的意志施壓，無視人民死活，可惡至極。

許宇甄呼籲，一個有良心的中央政府，應該要想方設法的幫地方解決問題，而非製造恐慌、擴大不公平。中央說要區域均衡發展，但資源分配卻讓人感受到冷酷和不公。當行政院不理性溝通，視地方政府如附庸，視立法院如寇讎，只想利用人民當肉票要脅立法院通過追加預算，完全忘了《尚書》中「民之所欲，天必從之」的治理古訓。要改變現況，追加預算不是不能給，但行政院不該拿人民當肉票，而是回到公平、穩定、尊重制度的軌道上，各方坐下來好好談，才是正當合理的程序。
 

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