政院刪補助款立院財委會出手了！　明邀22縣市政府共商補助款案

▲立法院財政委員會3日發出公文，邀請全台22縣市代表列席，共同討論「足額撥付補助款刪減議案」。（圖／讀者提供）



記者崔至雲／台北報導

行政院統刪25％地方補助款，引起地方政府及在野黨抨擊，民眾黨團日前提案促請立即足額撥付，立法院財政委員會4日排審。而根據財政委員會3日上午發出公文，新增邀請全台22縣市代表列席。據掌握，目前苗栗縣長鍾東錦有意出席，台中市將派副市長鄭照新代表，預料將有其他地方首長表態是否出席。

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引來各縣市反彈，卓榮泰將提636億元追加預算解套。台中市長盧秀燕2日表示，只要依法趕快發放，不必捨近求遠、多此一舉。目前雲林縣2日已向行政院訴願，請求撤銷刪減處分並加計利息撥付；花蓮縣府也將向政院提訴願。

立法院財政委員會明天將邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、內政部長劉世芳及法務部，就「近十年中央政府依財政收支劃分法、地方制度法等地方政府之補助情形及對均衡地方經濟發展之成效」進行專題報告，並備質詢。

稍早財政委員會發布公文增列列席者，包含臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏束縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、澎湖縣政府、金門縣政府、連江縣政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府。

據悉，目前鍾東錦有意出席，台中市將派副市長鄭照新代表，其餘縣市還在統計中。