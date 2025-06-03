爆前法務部長上班用公務車喬事翻車？　黃國昌：讓子彈飛一下

記者陳家祥／台北報導

監察院濫用公務車惹議擴大，黃國昌爆料，前法務部長蔡清祥在2021年9月17日，曾在上班時間搭公務車陪好友找聯合再生喬私人訴訟，但蔡透過聲明駁斥，強調當天自己整日於立法院備詢，亦有照片可佐證。對此，黃國昌今（3日）受訪說，昨天看到聲明後，與吹哨者都笑了，沒想過蔡清祥會否認，「大家不要急，讓子彈飛」，他也呼籲北檢介入調查。

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



黃國昌說，昨天蔡清祥的聲明出來以後，吹哨者就跟他聯絡，「大家看了都笑翻，沒有人相信他竟然敢否認」。黃說，不過沒有關係，他做任何指控前一定經過詳細查證，「我昨天跟大家講，當初檢舉的資料非常具備，但是有些細節我為什麼昨天沒有在第一時間、甚至現在不會跟大家講，理由是我要保護吹哨者」。

接著黃國昌話鋒一轉表示，昨天蔡清祥的回應讓他聯想起一個人，叫洪耀福，「洪耀福當初也是在民進黨中央黨部喬科學城物流股權的買賣，第一時間叫我撤文不然要告我，我直接跟他講，歡迎來告我們法庭見」，結果現在直接被法院認證，就是有在民進黨中央黨部喬股權買賣，臉皮那麼厚還敢來告。

而回到蔡清祥部分，黃國昌說，「大家不要急，讓子彈飛」，他公開呼籲北檢主動分案依照職權介入調查，證人昨天都聯絡完大家都準備好了。他說，現在這時間真的不方便給大家太多的細節，保護吹哨者向來是他最重要的原則。