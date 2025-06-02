震撼彈！彰化縣議員吳韋達宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

▲彰化縣議員吳韋達加入民眾黨。（圖／翻攝自吳韋達臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

政治版圖大地震！彰化縣議員吳韋達今(2)日突然拋出震撼彈，宣布加入台灣民眾黨，未來可望讓彰化議會席次翻倍，更被解讀為白營勢力正式插旗中台灣的起手式，將改寫中台灣政治生態。此舉不僅強化民眾黨在中台灣的基層布局，更劍指2026年地方選舉，目標成立議會黨團，形成政治新勢力。

▲彰化縣民眾黨部主委溫宗諭。（圖／民眾黨部提供）

吳韋達政治歷程充滿轉折。曾任時代力量副秘書長的他，在2022年縣議員選舉中以8票之差成為「落選頭」，後因同選區議員涉賄遭解職而遞補上任。此次轉投民眾黨懷抱，吳韋達表示，「民眾黨主席黃國昌、立委張啓楷持續給予協助，希望能藉第三勢力傳遞弱勢聲音。」他在臉書聲明強調，與民眾黨在政策討論、法案倡議等合作中建立深厚信任，未來將持續推動產業發展及縣級總圖書館等建設。

▲彰化縣民眾黨公職及黨員等人合照。（圖／民眾黨部提供）

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭透過新聞稿表示，吳韋達加入獲黨中央與地方高度支持。目前民眾黨在彰化已有深耕基層的張雪如議員，與吳韋達形成「南北雙馬達」戰力。温宗諭透露，正積極籌備位於彰化市區的縣黨部，未來將打造成開放共享空間，讓民眾親近公共事務。

黨部執行長呂岱融盛讚吳韋達「科學監督、理性問政」的風格，強調其加入是彰化改革的「定心丸」。温宗諭更宣示，縣黨部已啟動2026選戰布局，目標在全縣「遍地開花」並成立議會黨團，讓改革從地方扎根。此舉被視為民眾黨突破「都會區政黨」形象，深入農業縣份的重要戰略。

▲彰化縣議員吳韋達加入民眾黨，未來與卸任的主委張雪如成為南北雙馬達戰力。（圖／民眾黨部提供）

政壇人士分析，吳韋達的加盟反映第三勢力整合趨勢，民眾黨積極吸納地方政治人才，有望改變傳統藍綠版圖。隨著黨部據點設立與南北議員合縱連橫，民眾黨在彰化的發展值得持續關注。