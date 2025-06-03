賴苡任批「領銜人3改1」沒收民意　竟是黃國昌2016年提案修法

▲民眾黨主席黃國昌義氣站台「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤）



記者杜冠霖／台北報導

罷免綠委吳思瑤案的領銜人張克晉日前聲明退出領銜人身分，罷團申請更換領銜人又因不合格數過多未果。「地動刪瑤」召集人賴苡任日前批評，選罷法「設計不良」，以前明明可以有3位領銜人，為何現在只能有一位？而民眾黨團總召黃國昌日前也率黨公職聲援賴苡任，然而，相關規定是根據2016年公職人員選罷法修法規定，將罷免領銜人由三人改為一人，當時就是由時任立委黃國昌、徐永明及林昶佐等人所提修法。

賴苡任向台北高等行政法院提起訴訟，主張第二階段連署書應該由連署人送件，而非單一領銜人。賴更發臉書社群痛批，「罷免權是憲法賦予人民的基本權，不能因為選罷法設計不良而沒收，以前可以有三位領銜人，現在只有一位？選罷法在2016年11月29日修法前，規定可以有三位領銜人！三位！規定三位領銜人就是避免只有一位時會容易侵害連署人的民意。而蔡英文政府修的《選罷法》，將三人改為一人，才會導致如今制度混亂不堪！沒收民意果然是你們民進黨專門會幹的事！」

然而，該項選罷法修正案由時代力量黨團提出，時代力量黨團當時提出，有鑑於中華民國憲法第十七條及第一百

三十三條規定，人民有罷免之權。近年來我國公民社會意識高漲，現行公職人員選舉罷免法中有關罷免提議及連署的高門檻、連署期間過短、罷免不得宣傳等諸多限制人民主張政治權力的不合理規範，顯有不當，故爰擬「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」。是否有當？敬請公決。

修法說明指出，憲法規定「人民有選舉、罷免、創制、複決之權」，本法係對於選舉權及罷免權之規定；創制權、複決權之相關規定則訂於公民投票法。考量二部法律有眾多相類制度規定以及法律結構穩定性，該修正條文參酌公投法相關規定，修正提議人之領銜人一人即足以代表，並修正二部法律關於提議人名冊。最終修法通過，將罷免案提議人之領銜人一人，填具罷免提議書一份,檢附罷免理由書正、副本各一份，提議人正本、影本名冊各一份，向選舉委員會提出。而該項修法正是由時任時力黨團、現任民眾黨團總召黃國昌提出。

對此，綠委吳思瑤表示，賴苡任批評民進黨修法沒收罷免領銜人數，結果被踢爆修法的是2016年黃國昌，「只會賴給清德，不跟國蔥算帳？國蔥敢做不敢當，面對媒體追問，居然跑給記者追」。

吳思瑤指出，一階罷瑤連署送件居然混入了142份「不是罷免吳思瑤」的連署書。國民黨抄名冊中央廚房被抓包？惡罷吳思瑤情節超展開，一天比一天離奇，一次比一次更扯。