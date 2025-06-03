　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴苡任批「領銜人3改1」沒收民意　竟是黃國昌2016年提案修法

▲民眾黨主席黃國昌義氣站台「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤）

▲民眾黨主席黃國昌義氣站台「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤）

記者杜冠霖／台北報導

罷免綠委吳思瑤案的領銜人張克晉日前聲明退出領銜人身分，罷團申請更換領銜人又因不合格數過多未果。「地動刪瑤」召集人賴苡任日前批評，選罷法「設計不良」，以前明明可以有3位領銜人，為何現在只能有一位？而民眾黨團總召黃國昌日前也率黨公職聲援賴苡任，然而，相關規定是根據2016年公職人員選罷法修法規定，將罷免領銜人由三人改為一人，當時就是由時任立委黃國昌、徐永明及林昶佐等人所提修法。

賴苡任向台北高等行政法院提起訴訟，主張第二階段連署書應該由連署人送件，而非單一領銜人。賴更發臉書社群痛批，「罷免權是憲法賦予人民的基本權，不能因為選罷法設計不良而沒收，以前可以有三位領銜人，現在只有一位？選罷法在2016年11月29日修法前，規定可以有三位領銜人！三位！規定三位領銜人就是避免只有一位時會容易侵害連署人的民意。而蔡英文政府修的《選罷法》，將三人改為一人，才會導致如今制度混亂不堪！沒收民意果然是你們民進黨專門會幹的事！」

然而，該項選罷法修正案由時代力量黨團提出，時代力量黨團當時提出，有鑑於中華民國憲法第十七條及第一百
三十三條規定，人民有罷免之權。近年來我國公民社會意識高漲，現行公職人員選舉罷免法中有關罷免提議及連署的高門檻、連署期間過短、罷免不得宣傳等諸多限制人民主張政治權力的不合理規範，顯有不當，故爰擬「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」。是否有當？敬請公決。

修法說明指出，憲法規定「人民有選舉、罷免、創制、複決之權」，本法係對於選舉權及罷免權之規定；創制權、複決權之相關規定則訂於公民投票法。考量二部法律有眾多相類制度規定以及法律結構穩定性，該修正條文參酌公投法相關規定，修正提議人之領銜人一人即足以代表，並修正二部法律關於提議人名冊。最終修法通過，將罷免案提議人之領銜人一人，填具罷免提議書一份,檢附罷免理由書正、副本各一份，提議人正本、影本名冊各一份，向選舉委員會提出。而該項修法正是由時任時力黨團、現任民眾黨團總召黃國昌提出。

對此，綠委吳思瑤表示，賴苡任批評民進黨修法沒收罷免領銜人數，結果被踢爆修法的是2016年黃國昌，「只會賴給清德，不跟國蔥算帳？國蔥敢做不敢當，面對媒體追問，居然跑給記者追」。

吳思瑤指出，一階罷瑤連署送件居然混入了142份「不是罷免吳思瑤」的連署書。國民黨抄名冊中央廚房被抓包？惡罷吳思瑤情節超展開，一天比一天離奇，一次比一次更扯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！山區暴雨轟新北宜蘭　大雨特報擴大17縣市
桌協拒道歉傳聘律師！　鄭世忠：撤免秘書長有前例
快訊／「天空之鏡」意外　18歲哥哥找到了
快訊／嚴重車禍3死　2女1男身分曝光
台南69歲嬤「右轉停車場暴衝」！連撞8車
全台雨炸3天　中南部一路下到周末
陳其邁轟桌協：非常不應該！　要體育署硬起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

波蘭新總統曾轟烏克蘭！影響台灣援助？　外交部：持續協助重建

挺藍邀卓榮泰報告主權基金　黃國昌要求說明3重點

傳藍估「大罷免恐丟8席」 　朱立倫稱民主危機：區域聯防拚到底

爆前法務部長上班用公務車喬事翻車？　黃國昌：讓子彈飛一下

藍推「2028無煤中火」　綠黨團曝數據：難道台中不歡迎台積電？

民眾黨團推法庭直播基層檢反彈　黃國昌：有不同意見歡迎討論

嘆黨中央失聯、只派志工幫8天　賴苡任：黨部承諾的連署額都沒給

葉丙成遭控涉圖利！　藍委轟「民進黨政府從頭爛到腳」：應立即辭職

葉伊恬參賽權遭拔！陳其邁轟桌協：非常不應該　要體育署硬起來

認張克晉驚見已逝母簽連署退罷瑤　賴苡任：一階靠北市黨部造冊

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

波蘭新總統曾轟烏克蘭！影響台灣援助？　外交部：持續協助重建

挺藍邀卓榮泰報告主權基金　黃國昌要求說明3重點

傳藍估「大罷免恐丟8席」 　朱立倫稱民主危機：區域聯防拚到底

爆前法務部長上班用公務車喬事翻車？　黃國昌：讓子彈飛一下

藍推「2028無煤中火」　綠黨團曝數據：難道台中不歡迎台積電？

民眾黨團推法庭直播基層檢反彈　黃國昌：有不同意見歡迎討論

嘆黨中央失聯、只派志工幫8天　賴苡任：黨部承諾的連署額都沒給

葉丙成遭控涉圖利！　藍委轟「民進黨政府從頭爛到腳」：應立即辭職

葉伊恬參賽權遭拔！陳其邁轟桌協：非常不應該　要體育署硬起來

認張克晉驚見已逝母簽連署退罷瑤　賴苡任：一階靠北市黨部造冊

波蘭新總統曾轟烏克蘭！影響台灣援助？　外交部：持續協助重建

公款成ATM！茂管處女員工A走294萬...給親人治病　遭約談偵訊

台灣「Nissan國產X-Trail」最多降12.1萬！最低優惠90萬有找

6月債券ETF除息秀開跑　00953B參與配息今最後買進日

丈夫過世「太太未必能獨得財產」　頂客族必知5遺產問題！全場吵翻

挺藍邀卓榮泰報告主權基金　黃國昌要求說明3重點

閏密偷吃老公！正宮驚見公司淪情慾辦公室 情話超綿一講5小時

曾拒絕台灣出席原爆典禮！日本長崎市長鬆口「收到提議」：考慮中

一上任就搞貪！陳怡君收押103天移審首露面　手銬藏口袋遮狼狽

台南打造安全通學路　中華醫大周邊道路優化標線設計精進人車動線

鄧紫棋演唱會下雨　「鋼琴直接被淋壞」

政治熱門新聞

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

張克晉退罷瑤關鍵原因　竟是驚見已逝母簽連署　

彰化縣議員宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

台中超巨蛋落腳處　水湳經貿園區擊敗這5塊地

葉伊恬參賽權遭拔！陳其邁轟桌協

罷瑤連署書填錯　吳思瑤回應了

烏克蘭無人機新戰法　綠委警告1事

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

台灣42輛M1A2T在美國碼頭裝載上船！　空拍畫面曝光

川普撤銷哈佛招收外國學生　賴清德高度關切！林佳龍多次聯繫AIT

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

川普禁哈佛招外籍生　外交部曝最新情況

更多熱門

相關新聞

只需眼神不需言語！　黃國昌曬騎Ubike照：老婆樂見我這麼安靜

只需眼神不需言語！　黃國昌曬騎Ubike照：老婆樂見我這麼安靜

今（3日）是世界自行車日，民眾黨主席黃國昌則貼出多張騎乘Ubike的照片慶祝，他表示，在「世界自行車日」的清晨，慢騎過城市，這個世界走得太快，偶爾需要單車的速度，可能看得更清楚，騎上班的路途上，汗流得飛快，思緒也減重輕盈。他也提到，自己騎自行車很長一段時間了，當然，老婆是最佳車友，常常一路上前後相伴，只需要眼神，不需要言語，「她應該很樂見我這麼安靜」。

羅智強不忍了！罷團稱「打電話騷擾柯建銘」　開告求償100萬

羅智強不忍了！罷團稱「打電話騷擾柯建銘」　開告求償100萬

罷瑤連署書填錯　吳思瑤回應了

罷瑤連署書填錯　吳思瑤回應了

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

彰化縣議員宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

彰化縣議員宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

關鍵字：

大罷免政治風波民眾黨選罷法時代力量黃國昌賴苡任大罷免吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

台中人「免費遊泰」整團被賣！　活命女：在機場就被賣了

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面