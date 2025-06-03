民眾黨團推法庭直播基層檢反彈　黃國昌：有不同意見歡迎討論

記者陳家祥／台北報導

民眾黨團針對《法院組織法》修法推動法庭直播，草案已在5月23日逕付二讀。基層檢察官組成的「劍青檢改」發聲明指出，法庭直播缺乏各界討論和配套，若三讀通過恐影響深遠，釀成無法挽回的後果。對此，民眾黨團總召黃國昌（3日）受訪說，黨團仍會持續推動相關法案，過程中社會各界認為在條件設定上，可以更嚴謹甚至放得更寬，有不同意見都歡迎大家提出來討論。

▲立法院民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷。（圖／記者湯興漢攝）



黃國昌說，昨天有看到劍青檢改的聲明，劍青檢改的檢察官昨天也有傳私訊給他，認為對這件事情沒有配套、有一些疑慮，「我覺得從法官、檢察官的角度來看，他們從過去到現在都是反對的，我一點都不驚訝，因為他們是法庭直播要被監督要被改革的對象」。

但黃國昌說，要提醒這些檢察官朋友們，不要忘了2017年司改國是會議的決議，「針對公開透明的司法，法庭直播是要規劃的事情，要在一年內完成規劃，2017年的決議、一年內完成規劃，現在幾年了？2025年了，現在已經2025年，還要人民等多久？回答這個基本的問題就好」。

「我們尊重司法獨立，但是司法權作為國家權力的一環，本來就應該要接受公眾的監督。」黃國昌表示，在事實的層面上，他理解不可能所有事實審查案件全部都進行法庭直播，但檢察官協會他們認為應該要從輕微的案件進行法庭直播，「我必須要講，這樣子的看法恐怕跟一般民眾的認知差距非常遙遠」，因為一般民眾關心的是重大矚目案件才有須要法庭直播，怎麼會從輕微的案件開始做？

黃國昌表示，對於檢察官協會、劍青檢改所提出，認為要配套、要設條件，這些呼籲他都聽到了，「但是必須要說，這件事情必須回到人民的角度，2017年司改國是會議，為人民存在的司法、人民的司法，是最重要的目標跟訴求」。

黃國昌強調，民眾黨還是一樣，會持續推動有關法庭直播的法案，在這過程中，社會各界認為在條件設定上，可以更嚴謹甚至放得更寬，有不同意見都歡迎大家提出來討論。

黃國昌還說，今年3月為了慎重起見，針對法庭直播這件事情，也再度做了第二次的民調，結果顯示，高達7成5以上的台灣人民，對於重大矚目案件進行法庭直播，是非常支持的。