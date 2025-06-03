　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團推法庭直播基層檢反彈　黃國昌：有不同意見歡迎討論

記者陳家祥／台北報導

民眾黨團針對《法院組織法》修法推動法庭直播，草案已在5月23日逕付二讀。基層檢察官組成的「劍青檢改」發聲明指出，法庭直播缺乏各界討論和配套，若三讀通過恐影響深遠，釀成無法挽回的後果。對此，民眾黨團總召黃國昌（3日）受訪說，黨團仍會持續推動相關法案，過程中社會各界認為在條件設定上，可以更嚴謹甚至放得更寬，有不同意見都歡迎大家提出來討論。

▲▼立法案民眾黨團由總召黃國昌、副總召張啟楷、立委陳昭姿共同召開「無照狂燒黑煤，誰在謀殺人民健康」記者會，中南部多個環團代表也一同與會，希望可以修空汙法。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌說，昨天有看到劍青檢改的聲明，劍青檢改的檢察官昨天也有傳私訊給他，認為對這件事情沒有配套、有一些疑慮，「我覺得從法官、檢察官的角度來看，他們從過去到現在都是反對的，我一點都不驚訝，因為他們是法庭直播要被監督要被改革的對象」。

但黃國昌說，要提醒這些檢察官朋友們，不要忘了2017年司改國是會議的決議，「針對公開透明的司法，法庭直播是要規劃的事情，要在一年內完成規劃，2017年的決議、一年內完成規劃，現在幾年了？2025年了，現在已經2025年，還要人民等多久？回答這個基本的問題就好」。

「我們尊重司法獨立，但是司法權作為國家權力的一環，本來就應該要接受公眾的監督。」黃國昌表示，在事實的層面上，他理解不可能所有事實審查案件全部都進行法庭直播，但檢察官協會他們認為應該要從輕微的案件進行法庭直播，「我必須要講，這樣子的看法恐怕跟一般民眾的認知差距非常遙遠」，因為一般民眾關心的是重大矚目案件才有須要法庭直播，怎麼會從輕微的案件開始做？

黃國昌表示，對於檢察官協會、劍青檢改所提出，認為要配套、要設條件，這些呼籲他都聽到了，「但是必須要說，這件事情必須回到人民的角度，2017年司改國是會議，為人民存在的司法、人民的司法，是最重要的目標跟訴求」。

黃國昌強調，民眾黨還是一樣，會持續推動有關法庭直播的法案，在這過程中，社會各界認為在條件設定上，可以更嚴謹甚至放得更寬，有不同意見都歡迎大家提出來討論。

黃國昌還說，今年3月為了慎重起見，針對法庭直播這件事情，也再度做了第二次的民調，結果顯示，高達7成5以上的台灣人民，對於重大矚目案件進行法庭直播，是非常支持的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一上任就貪！陳怡君還當建商門神　上銬畫面曝
快訊／國家警報響！山區暴雨轟新北宜蘭　大雨特報擴大17縣市
桌協拒道歉傳聘律師！　鄭世忠：撤免秘書長有前例
快訊／「天空之鏡」意外　18歲哥哥找到了
快訊／嚴重車禍3死　2女1男身分曝光
台南69歲嬤「右轉停車場暴衝」！連撞8車
全台雨炸3天　中南部一路下到周末
陳其邁轟桌協：非常不應該！　要體育署硬起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

波蘭新總統曾轟烏克蘭！影響台灣援助？　外交部：持續協助重建

挺藍邀卓榮泰報告主權基金　黃國昌要求說明3重點

傳藍估「大罷免恐丟8席」 　朱立倫稱民主危機：區域聯防拚到底

爆前法務部長上班用公務車喬事翻車？　黃國昌：讓子彈飛一下

藍推「2028無煤中火」　綠黨團曝數據：難道台中不歡迎台積電？

民眾黨團推法庭直播基層檢反彈　黃國昌：有不同意見歡迎討論

嘆黨中央失聯、只派志工幫8天　賴苡任：黨部承諾的連署額都沒給

葉丙成遭控涉圖利！　藍委轟「民進黨政府從頭爛到腳」：應立即辭職

葉伊恬參賽權遭拔！陳其邁轟桌協：非常不應該　要體育署硬起來

認張克晉驚見已逝母簽連署退罷瑤　賴苡任：一階靠北市黨部造冊

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

波蘭新總統曾轟烏克蘭！影響台灣援助？　外交部：持續協助重建

挺藍邀卓榮泰報告主權基金　黃國昌要求說明3重點

傳藍估「大罷免恐丟8席」 　朱立倫稱民主危機：區域聯防拚到底

爆前法務部長上班用公務車喬事翻車？　黃國昌：讓子彈飛一下

藍推「2028無煤中火」　綠黨團曝數據：難道台中不歡迎台積電？

民眾黨團推法庭直播基層檢反彈　黃國昌：有不同意見歡迎討論

嘆黨中央失聯、只派志工幫8天　賴苡任：黨部承諾的連署額都沒給

葉丙成遭控涉圖利！　藍委轟「民進黨政府從頭爛到腳」：應立即辭職

葉伊恬參賽權遭拔！陳其邁轟桌協：非常不應該　要體育署硬起來

認張克晉驚見已逝母簽連署退罷瑤　賴苡任：一階靠北市黨部造冊

【廣編】巧寓舍計勇奪德國iF設計大獎　打造人文與自然的共鳴之境

陳庭妮嫁胡宇威2年認了「還是婚姻小白」　鬆口：還在學習中！

CGY、CKD等9車牌最不受歡迎　公路局保留暫不製作

波蘭新總統曾轟烏克蘭！影響台灣援助？　外交部：持續協助重建

公款成ATM！茂管處女員工A走294萬...給親人治病　遭約談偵訊

台灣「Nissan國產X-Trail」最多降12.1萬！最低優惠90萬有找

6月債券ETF除息秀開跑　00953B參與配息今最後買進日

丈夫過世「太太未必能獨得財產」　頂客族必知5遺產問題！全場吵翻

挺藍邀卓榮泰報告主權基金　黃國昌要求說明3重點

閏密偷吃老公！正宮驚見公司淪情慾辦公室 情話超綿一講5小時

老婆脖子被種草莓超醒目　吃醋尪質問寶寶慘被無視

政治熱門新聞

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

張克晉退罷瑤關鍵原因　竟是驚見已逝母簽連署　

彰化縣議員宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

台中超巨蛋落腳處　水湳經貿園區擊敗這5塊地

葉伊恬參賽權遭拔！陳其邁轟桌協

罷瑤連署書填錯　吳思瑤回應了

烏克蘭無人機新戰法　綠委警告1事

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

台灣42輛M1A2T在美國碼頭裝載上船！　空拍畫面曝光

川普撤銷哈佛招收外國學生　賴清德高度關切！林佳龍多次聯繫AIT

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

川普禁哈佛招外籍生　外交部曝最新情況

更多熱門

相關新聞

爆蔡清祥上班用公務車喬事翻車？　黃國昌：讓子彈飛一下

爆蔡清祥上班用公務車喬事翻車？　黃國昌：讓子彈飛一下

監察院濫用公務車惹議擴大，黃國昌爆料，前法務部長蔡清祥在2021年9月17日，曾在上班時間搭公務車陪好友找聯合再生喬私人訴訟，但蔡透過聲明駁斥，強調當天自己整日於立法院備詢，亦有照片可佐證。對此，黃國昌今（3日）受訪說，昨天看到聲明後，與吹哨者都笑了，沒想過蔡清祥會否認，「大家不要急，讓子彈飛」，他也呼籲北檢介入調查。

賴苡任批「領銜人3改1」沒收民意　竟是黃國昌2016年提案修法

賴苡任批「領銜人3改1」沒收民意　竟是黃國昌2016年提案修法

只需眼神不需言語！　黃國昌曬騎Ubike照：老婆樂見我這麼安靜

只需眼神不需言語！　黃國昌曬騎Ubike照：老婆樂見我這麼安靜

彰化縣議員宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

彰化縣議員宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

黃國昌控私用公務車　蔡清祥秀圖打臉了

黃國昌控私用公務車　蔡清祥秀圖打臉了

關鍵字：

黃國昌民眾黨法庭直播

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

台中人「免費遊泰」整團被賣！　活命女：在機場就被賣了

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面