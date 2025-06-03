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刀架女行員脖子！港男搶銀行劫走150萬元

▲▼刀架女行員脖子！港男搶銀行劫走148萬元。（圖／翻攝香港01）

▲搶匪將刀架在女行員脖子上。（圖／香港01）

文／香港01

香港沙田置富第一城商場的恒生銀行昨午（2日）遇劫，一名刀匪持一把約30公分長的餐刀闖入銀行，以刀架頸挾持銀行女職員，掠走總值$38.2萬的美元、人民幣及港元（約150萬元新台幣），而女職員受傷被送往威爾斯親王醫院治理。

警方經調查後，鎖定及追緝一名49歲本地男子，他身高約1.7米，案發時身穿白色上衣、黑色褲、白色鞋、黑色帽及藍色口罩。案件列「行劫」，案件交由新界南總區重案組跟進，暫未有人被捕。

▼港警進入銀行調查。（圖／香港01／左朗星攝）

▲▼刀架女行員脖子！港男搶銀行劫走148萬元。（圖／翻攝香港01）

案發於昨午（2日）約5時12分，警方接獲沙田置富第一城商場的恒生銀行職員報案，指一名男子亮起一把約30公分長的餐刀指嚇職員，掠走共值約38.2萬港元的人民幣、美金及港幣後，逃去無蹤。事件中，銀行一名35歲姓方女職員頸部受傷，即場接受救護員治理後，清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院救治，其頸部近喉嚨位置貼上膠布。

有照片可見，大批警員其後在沙田第一城第50座一帶調查，新界南總區刑事總部警司姚永勤亦有到場，飛虎隊人員亦奉召到場協助。據了解，警方較早前懷疑疑犯，藏匿於沙田第一城某個單位，警方隨即展開部署，並前往該處實施追捕行動。然而，搜查期間並未在單位內發現疑犯蹤跡。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

▼大批警員到場協助。（圖／香港01／左朗星攝）

▲▼刀架女行員脖子！港男搶銀行劫走148萬元。（圖／翻攝香港01）

▲▼刀架女行員脖子！港男搶銀行劫走148萬元。（圖／翻攝香港01）

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