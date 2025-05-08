獨／存款單寫「我要兩百萬」怪搶匪背景曝！沒手機身上僅剩1元

▲范姓男子（中）拿著「我要兩百萬，搶劫」紙條給銀行員，被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

范姓男子（50歲）上個月到高雄鼓山區某家銀行櫃臺，拿著一張存款單寫著「我要兩百萬，搶劫」給行員，行員見他沒拿刀也沒拿槍，請他到休息區等候，范男居然還照做，淡定的等警方到場將他逮捕；據了解，范男有多項竊盜前科，幾乎是居無定所，全省到處流浪，被捕時連自己被通緝都完全不知道，而警方對他搜身時，皮夾內竟然只有1塊錢，身上連手機都沒有，讓員警印象深刻。

據了解，范男可說是「艱苦人」，有多項竊盜前科，出入監所已是「家常便飯」，目前單身，沒有家人，連戶籍都是被寄在北部某監獄，而他到銀行「搶劫」時，衣著還算乾淨，但看得出有點老舊，員警抵達銀行，他就坐在銀行大廳的客戶等候區，神情相當淡定，靜靜的等待警察的到來。

據透露，范男並非高雄人，而是「流浪到高雄」，他自稱領有重大傷病卡，身體也不好，所以才想要「吃免錢飯」，而令員警印象深刻的是，警方將他帶回警局前搜身，皮夾內居然只有1塊錢，連手機都沒有，彷彿沒有朋友、沒有親人，宛如「社會邊緣人」。

全案發生在4月11日上午10時許，范男到鼓山區某家銀行櫃臺，拿著一張存款單寫著「我要兩百萬，搶劫」給行員，行員一開始也楞了一下，後來見范男沒拿刀拿槍，又沒有進一步的舉動，以為范男是在開玩笑。

行員後來只好請其他行員報警，還請范男到休息區等候，范男也照做，大剌剌的坐在銀行大廳的等待區，此時轄區警方獲報趕到，經詢問後當場逮捕范男。范男在警詢時說自己經濟困頓才想搶銀行，坦承犯行，檢察官7日偵結，依恐嚇取財罪將他起訴。