三峽78歲翁不治！律師：只能就遺產求償　肇事者家屬免賠

▲三峽19日重大車禍釀3死12輕重傷慘劇，肇事的78歲余姓老翁今天（31日）上午宣布不治。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

三峽19日重大車禍釀3死12輕重傷慘劇，肇事的78歲余姓老翁當下內臟破裂也送醫搶救，在今天（31日）上午宣布不治。由於余翁死亡，刑事責任部分檢方將會處分不起訴；民事賠償部分，被害家屬可對余翁的遺產聲請強制執行，若余名下財產不夠賠，是否可轉向余的家人求償？律師林瓊嘉做出說明。

林瓊嘉表示，首先每位亡者的被害家屬可獲強制險200萬元賠償，這部分沒有問題；若余留有遺產，法律規定其家人繼承所得為限，「有多少求償多少」，被害家屬可向法院聲請強制執行，確保權益。

但是，如果余翁名下沒有財產，被害家屬能否轉向余的家屬求償？林瓊嘉說，「沒辦法」，依據《民法》第1148條，繼承人自繼承開始，承受繼承人財產上一切權利、義務，但權力、義務專屬於被繼承人本身者，不此限，繼承人對於被繼承人的債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任」。

白話文就是指，肇事所產生的責任，都是余翁自己要負責，即使余翁本身還有遺產留給家人，但只要這筆遺產都賠光了，就算還沒賠完，其家人也毋需再對被害家屬負責。

不過，有一種情形例外。林瓊嘉指出，若余翁在開車之前，家人知情余翁在當下已有異常行為（例如酒駕），卻依然縱容余開車，在這種情況，家人就需要負民事的連帶賠償責任，被害家屬可對縱容余開車的家屬進行求償。

林瓊嘉說，但上述的情形，不像是一般讓飲酒的人開車容易證明，要如何證明余的家屬是否對余開車當下的身心狀況知情、與余翁肇事有直接的因果關係？舉證相當困難，或許可以從車主是誰著手調查，是一個很重要的思考方向。

林瓊嘉補充，假設余翁真的名下財產不夠賠償，被害家屬可以向社會局尋求社會救助。