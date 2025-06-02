幼女目睹爸爸激戰「姐姐」！正宮怒告求償70萬　敗訴理由曝

▲離婚前老公與小三激戰，彰化女認為侵犯偶權求償70萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名女子與丈夫結婚多年，並育有1名幼童，婚姻在去年10月畫下句點。女子指控，離婚前夕她北上就醫5天期間，丈夫帶著年幼女兒到小三家過夜，還在女兒面前進行人與人的連結，嚴重侵害她的配偶權，一狀告上法院，求償70萬元精神撫慰金。法院認為舉證不足，難以認定配偶權受侵害，將聲請駁回。

依據判決書內容，正宮提出監視器及女兒證詞主張，其中住家一樓監視器畫面顯示丈夫帶女兒外出過夜、小三凌晨進出住所；幼女描述目睹父親與「姐姐」的親密行為；及2人抖音曖昧對話紀錄。認為這些證據足以證明兩人關係已逾越正常社交分際，且小三明知丈夫為有婦之夫仍與其交往。

丈夫與小三提出多項抗辯，首先質疑「配偶權」並非法律明定的權利；其次指出雙方早在事發前就已協議離婚，婚姻關係實質上已破裂；更關鍵的是，他們質疑證據的合法性與證明力，監視器畫面是未經店家同意取得，可能違反個資法；幼童的證詞則可能受到誘導，且陳述場景（姐姐家）與原告主張（自家）不符；抖音對話也無法證明帳號所有人身份。並強調即使兩人有往來，也僅是為了商討照顧孩子的事宜，並無不正當關係。

彰化地方法院審理後認為監視器畫面雖具證據能力，無法直接證明通姦行為；正宮提出部分圖片，證明丈夫確實與小三交往，且該圖片顯示的日期為1月4日，但2人已於2024年10月23日離婚，被告欲與何人交往應屬其交友自由，與本案無關；女兒年幼，容易受到暗示與誘導，證明力有限；抖音對話難以認定2人逾越男女關係，正宮提出指控之前，她與丈夫的婚姻關係已瀕臨破裂，難以認定對配偶權造成實質性的損害，因此駁回聲請。